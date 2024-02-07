Росіянам могли підвезти більше дронів, – боєць ЗСУ розповів нові деталі з фронту

На Горлівському напрямку Збройні Сили України непохитно утримують позиції ще з 2014 року. Ворожі позиції розташовані за 150 – 500 метрів. Протягом останнього тижня росіяни активізували застосування дронів у районі Горлівки.

Про це 24 Каналу сказав боєць ЗСУ Євген Ієвлєв. Він припустив, що могло сприяти активізації ворожих ударів безпілотниками. Зазначимо, що сама Горлівка окупована ще з 2014 року.

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Чому збільшилася інтенсивність обстрілів

Ситуація на Горлівському напрямку стабільна. Як зазначив Ієвлєв, ворог постійно тримає наших бійців у тонусі й артилерійськими системами, і мінометами, й відпрацьовує різною технікою.

Ми розташовані на одному з флангів, де перед нами на глибині 10 кілометрів ворог намагається тягнути техніку на Авдіївку,

– зауважив боєць ЗСУ.

Українські військові безпілотниками намагаються палити російську техніку та заважати її просуванню. Саме тому від початку штурмів на Авдіївку ворог підвищив щільність обстрілів по позиціях на Горлівському напрямку у 3 – 4 рази, аби українським захисникам не так просто було виконувати бойові завдання.

Певний час на нашій смузі ворог знизив використання FPV-дронів, але зараз росіяни дуже сильно активізувалися. Раніше бійці бачили тільки пропагандистську рекламу про серійне виробництво дронів, а тепер окупанти FPV-дронами цілять і по машинах, які виїжджають на позиції, і по самих позиціях.

"У росіян або з'явилися професійні літуни, або їм підвезли дронів у достатній кількості", – наголосив Ієвлєв.

Які дрони застосовують росіяни

Як зазначив боєць ЗСУ, на жаль, потрохи окупанти вчаться працювати й на якість.

За специфікою нашої смуги, те, що бачив особисто, то росіяни використовують розвідувальні дрони DJI Mavic, які ми також застосовуємо. Нічого супер новітнього немає. Ми чуємо і знаємо, що над нами літають "Орлани", "Ланцети", але я з таким не стикався,

– мовив боєць ЗСУ.

З червня 2023 року Сили оборони у районі Горлівки почали активно працювати по ворожих позиціях та техніці й доволі якісно сточували зуби ворогу на лінії оборони. Пройшло понад пів року й росіяни потрохи в себе розкрутили цю історію та починають нам відповідати. Однак наші хлопці з погляду професійності на декілька голів точно вище.

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