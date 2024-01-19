Ця ділянка розташована між Бахмутським та Авдіївським напрямками. Це 24 Каналу зауважив боєць ЗСУ Євген Ієвлєв.

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"Ми від новорічної ночі отримуємо повідомлення про те, що готуються штурми у нашу сторону. Але ми перебуваємо між двох вогнів. Зліва у нас Бахмутський напрямок, де Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка і сам Бахмут. Праворуч у нас Авдіївка. Все це максимально поруч, там 12 – 15 кілометрів", – сказав він.

Через певні географічні властивості загарбники зазнають дуже серйозних втрат, якщо підуть в атаку. На кілометр вони будуть зазнавати втрат не менше, ніж колись у Бахмуті, Авдіївці, а стратегічно захоплять якісь 3 – 4 кілометри поля.

ЗСУ перебувають у бойовій готовності та продовжують виконувати завдання, зокрема, знищують живу силу ворога. Бої з росіянами тривають на відстані від 150 до 600 – 800 метрів.

Ворог використовує самохідні артилерійські установки, танки, міномети, касетні боєприпаси та постійно обстрілює позиції українських бійців. Наші воїни також завдають потужних ударів.

Удари по логістиці ворога

Одне із завдань українських бійців – бити по ворожій логістиці у районі Горлівки, по транспортних шляхах, які спрямовані на південь у бік Авдіївського району. Росіяни переміщують багато своїх резервів, техніки, боєприпасів тощо.

Євген Ієвлєв зазначив, що зараз логістика окупантів не настільки активна, як на початку штурмів Авдіївки. Ворог через два тижні зрозумів, що не можна нехтувати так і особовим складом, і технікою. Росіяни почали перетягувати їх лише вночі і максимально таємно.

Крім того, через погодні умови було складно бити ударними дронами по ворожих об'єктах, коли були сильні морози. ЗСУ діяли дуже обережно, але знаходили можливості знищувати живу силу та техніку загарбників.

Окупанти почали набагато частіше насипати саме по нас. Нам доводиться фокусуватися зараз не тільки на техніці, а на діях ворога і на самому ворогу, який перебуває від нас у 3 – 4 кілометрах, сточувати їм зуби. Вони по нас б’ють. На це не зважати нереально,

– підкреслив він.

У ЗСУ менше снарядів

Боєць ЗСУ зауважив, що в українських захисників менше снарядів, ніж у ворога, про це відомо протягом останнього року. Але хоч у росіян більше боєприпасів, але вони використовують їх значно гірше. ЗСУ мають менше снарядів, але точніше влучають ними.

Дефіцит БК – це історія не останнього місяця. Це відчувається мінімум протягом останнього року. Але хочу підкреслити, це не значить, що БК немає. Це значить, що працюємо в умовах дефіциту БК. Я думаю, що це нас підштовхує до більшої точності,

– додав Ієвлєв.

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