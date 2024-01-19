Этот участок расположен между Бахмутским и Авдеевским направлениями. Это 24 Каналу заметил боец ВСУ Евгений Иевлев.

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"Мы с новогодней ночи получаем сообщения о том, что готовятся штурмы в нашу сторону. Но мы находимся между двух огней. Слева у нас Бахмутское направление, где Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка и сам Бахмут. Справа у нас Авдеевка. Все это максимально рядом, там 12 – 15 километров", – сказал он.

Из-за определенных географических свойств враг захватчики понесут очень серьезные потери, если пойдут в атаку. На километр они будут нести потери не меньше, чем когда-то в Бахмуте, Авдеевке, а стратегически захватят какие-то 3 – 4 километра поля.

ВСУ находятся в боевой готовности и продолжают выполнять задачи, в частности, уничтожают живую силу врага. Бои с россиянами продолжаются на расстоянии от 150 до 600 – 800 метров.

Враг использует самоходные артиллерийские установки, танки, минометы, кассетные боеприпасы и обстреливает позиции украинских бойцов. Наши воины также наносят мощные удары.

Удары по логистике врага

Одна из задач украинских бойцов – бить по вражеской логистике в районе Горловки, по транспортным путям, направленным на юг в сторону Авдеевского района. Россияне перемещают многие свои резервы, технику, боеприпасы и так далее.

Евгений Иевлев отметил, что сейчас логистика оккупантов не столь активная, как в начале штурмов Авдеевки. Враг через две недели понял, что нельзя пренебрегать и личным составом, и техникой. Россияне начали перетаскивать их только ночью и максимально тайно.

Кроме того, из-за погодных условий было сложно бить ударными дронами по вражеским объектам, когда были сильные морозы. ВСУ действовали очень осторожно, но находили возможности уничтожать живую силу и технику захватчиков.

Окупанты стали гораздо чаще насыпать именно по нас. Нам приходится фокусироваться сейчас не только на технике, а на действиях врага и на самом враге, находящемся от нас в 3 – 4 километрах, стачивать им зубы. Они по нам бьют. На это не обращать внимание нереально,

– подчеркнул он.

У ВСУ меньше снарядов

Боец ВСУ отметил, что у украинских защитников меньше снарядов, чем у врага, об этом известно последний год. Но хоть у россиян больше боеприпасов, но они используют их гораздо хуже. ВСУ имеют меньше снарядов, но точнее попадают ими.

Дефицит БК – это история не последнего месяца. Это чувствуется минимум за последний год. Но хочу подчеркнуть, что это не значит, что БК нет. Это значит, что работаем в условиях дефицита БК. Я думаю, что это нас подталкивает к большей точности.

– добавил Иевлев.

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