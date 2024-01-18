Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський, зауваживши, що там може бути так, що росіянам просто фізично не буде місця, де розташувати сили. Він додав, що кожному підрозділу виділяється певна ділянка наступу.

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"Для цього є відповідні оперативні розрахунки – тобто є певна межа, за якою просто не може перебувати у відносній безпеці кількість військ більше визначеної", – сказав Грабський.

З іншого боку, є поняття військової доцільності. У цьому випадку ведення активних наступальних дій в районі Авдіївки, на думку полковника запасу ЗСУ, втратило свій сенс у тому форматі, який є нині. Однак політичне замовлення вимагає від військового керівництва ворога, яке відповідає за операцію, продовження наступальних дій. Усе, аби захопити Авдіївку.

Є таке поняття як "параметри ефективності проведення операції". Для нас головним параметром визначення ефективності є знищення особового складу, військової техніки, озброєння противника. Його матеріальних засобів та людських ресурсів,

– наголосив військовий експерт.

А у росіян ефективність вимірюється просуванням по території. Початок масованого наступу окупантів, переконаний Сергій Грабський, буде дуже важко розпізнати.

Класичний початок наступальної операції – це завдання ракетно-бомбового удару. Згодом б'є артилерія, а потім рухаються танки. Однак так росіяни давно не ведуть наступ. На Східному та Південному фронті противник намагається наступати невеликими підрозділами. Окупанти можуть наступати по 7 – 9 осіб без підтримки техніки, але під прикриттям артилерії.

Росіяни, переконаний військовий експерт, уже активізували наступальні дії на окремих напрямках на Сході й намагаються відтіснити українські війська.

"Штурм Авдіївки триває вже. І як ситуація буде розвиватися – ми побачимо. Але вже три штурми захлинулися", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку