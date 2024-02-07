Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на звіт хакерів Prana Network, які стверджують, що зламали сервери підставної компанії Корпусу вартових ісламської революції Sahara Thunder, яка сприяє незаконному продажу зброї з Ірану в Росію.

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Документи свідчать про те, що Росія платить 193 000 доларів за безпілотник "Шахед"-136 партіями по 6000 безпілотників, що загалом складе близько 1,1 мільярда доларів за всі 6000 безпілотників "Шахед"-136,

– ідеться у звіті ISW.

Які модернізації дронів

Уточнюють, що Росія платить 1,4 мільйона доларів за одиницю одного типу безпілотника "Шахед"-238 і планує закуповувати 677 таких модернізованих безпілотників на рік, що в сумі складе близько 947 мільйонів доларів.

Інший тип дрона – "Шахед"-238 коштує близько 900 000 доларів, і Росія, як повідомляється, планує купити 2310 одиниць на рік трохи менше ніж за 2,1 мільярда доларів.

У секретних документах стверджувалося, що ударні безпілотники "Шахед"-107 коштують 460 тисяч доларів кожен і що Росія планує придбати 2310, що на загальну суму складе близько 1,5 мільярда доларів.

В Інституті також повідомили про роздуми російських воєнкорів щодо того, чому ж така висока ціна. Зазначають, що Іран оцінив їх вартість враховуючи ризики, які бере на себе країна, продаючи ці безпілотники Росії.

При цьому зазначають, що Росія планує локалізувати виробництво шахедів у Росії, що з часом зменшить витрати на придбання.

Що кажуть в ISW

Наразі аналітики зазначили, що не можуть підтвердити автентичність витоку документів, та заява мілблогера про те, що в документах йдеться про Іран як про "дружню країну", а безпілотники "Шахеди" в коді називаються "човнами", цілком узгоджується з раніше поміченими формулюваннями щодо Ірану та виробництва іранських безпілотників в Росії.

В ISW додали, що російські війська регулярно використовують безпілотні літальні апарати "Шахед", які служать і як боєприпаси, і як приманки для відволікання української протиповітряної оборони, а значні витрати на такі системи заслуговують на увагу.