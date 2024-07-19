Ситуація стабілізована, але надлюдськими зусиллями, – офіцер ЗСУ про бої на Харківщині

На Харківському напрямку росіяни втратили кілька позицій. Українські військові прикладають максимум зусиль, аби ворог не проводив наступальні операції. Ворог має серйозні наміри щодо наступу на Харківську область.

ЗСУ допомагають підтримка від українців та дозвіл на використання далекобійної зброї від США. Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що окупанти не почуваються в безпеці в межах прикордонних територій країни-агресорки з Харківською областю.

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Бої на Харківському напрямку

За словами командира батальйону, основним напрямком в Харківській області є село Глибоке та Стрілеча. Російські військові мають серйозні наміри щодо цього напрямку.

Ситуація стабілізована, але стабілізована надлюдськими зусиллями,

– підкреслив Федоренко.

Командир батальйону розповів, що той потенціал, який ворог залучив для ударно-штурмових дій, достатньо потужний. Попри те, що окупанти зазнають суттєвих втрат, як вбитими, так і пораненими, втрачають багато техніки, вони намагаються поповнювати свої втрати завдяки резервам на інших напрямках та тих, які є в Росії.

Ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

Росіяни намагаються утримувати інтенсивний темп бойових дій в Харківській області.

Силам оборони вдалось провести заходи, вибити противника з певних позицій, закріпитись та витримати зворотні ударні штурми. Тільки ворог втрачає ту чи іншу позицію, в нього є команда за будь-яку ціну її повернути,

– прокоментував Федоренко.

Командир батальйону наголосив на підтримці українців та донатах, які дуже допомагають ЗСУ. Також важливу роль відіграла високоточна зброя, яку українські військові можуть застосовувати для ударів по прикордонних територіях Росії в межах Харківської області.

Тепер противник за лінією державного кордону не може почувати себе в умовній безпеці, розуміє, що може прилетіти високоточна зброя. Це стосується не тільки живої сили чи зосередження техніки, а й інших засобів ударного типу дії, зокрема безпілотників,

– зазначив Федоренко.