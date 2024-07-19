Ситуация стабилизирована, но сверхчеловеческими усилиями, – офицер ВСУ о боях на Харьковщине
На Харьковском направлении россияне потеряли несколько позиций. Украинские военные прикладывают максимум усилий, чтобы враг не проводил наступательные операции. Враг имеет серьезные намерения по этому направлению.
ВСУ помогают поддержка от украинцев и разрешение на использование дальнобойного оружия от США. Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Аххилес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что оккупанты не чувствуют себя в безопасности в пределах приграничных территорий страны-агрессора с Харьковской областью.
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Бои на Харьковском направлении
По словам командира батальона, основным направлением в Харьковской области является село Глубокое и Стрелечья. Российские военные имеют серьезные намерения по этому направлению.
Ситуация стабилизирована, но стабилизирована сверхчеловеческими усилиями,
– подчеркнул Федоренко.
Командир батальона рассказал, что тот потенциал, который враг привлек для ударно-штурмовых действий, достаточно мощный. Несмотря на то, что оккупанты несут существенные потери, как убитыми, так и ранеными, теряют много техники, они пытаются пополнять свои потери благодаря резервам на других направлениях и тех, которые есть в России.
Ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте
Россияне пытаются удерживать интенсивный темп боевых действий в Харьковской области.
Силам обороны удалось провести мероприятия, выбить противника с определенных позиций, закрепиться и выдержать обратные ударные штурмы. Только враг теряет ту или иную позицию, у него есть команда любой ценой ее вернуть,
– прокомментировал Федоренко.
Командир батальона отметил поддержку украинцев и донаты, которые очень помогают ВСУ. Также важную роль сыграло высокоточное оружие, которое украинские военные могут применять для ударов по приграничным территориям России в пределах Харьковской области.
Теперь противник за линией государственной границы не может чувствовать себя в условной безопасности, понимает, что может прилететь высокоточное оружие. Это касается не только живой силы или сосредоточения техники, но и других средств ударного типа действия, в частности беспилотников,
– отметил Федоренко.