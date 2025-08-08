Росіяни атакують Херсон. Зокрема, мікрорайон Корабел, де нещодавно пошкодили міст. Ворог хоче вплинути на логістику Сил оборони на цій території. Також в окупантів завжди були плани щодо форсування Дніпра.

Однак українські захисники протидіють загарбникам. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Яка мета ворога?

Сергій Братчук зазначив, що жодного військовослужбовця російської армії в мікрорайоні Корабел міста Херсона не було. Однак російська пропаганда продовжує розповідати, що там ходять російські ДРГ. Насправді це неможливо, тому що вони знищуються. Контрдиверсійна робота триває.

Ворог бомбардує, хоче вплинути на логістику Сил оборони на цій території. Плани щодо форсування Дніпра у ворога були та є завжди. Принаймні до того часу, поки Росія не програє цю війну. Тому росіяни малюють ситуацію, коли нібито створюють тут плацдарм, утримують його, розширюють,

– сказав він.

Проте наші бійці протидіють ворогу. У разі спроб росіян форсувати Дніпро їм завадять українська артилерія, безпілотники. Окупантів буде ліквідовано. Сили оборони завжди оцінюють ризики та приймають відповідні рішення.