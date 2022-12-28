Росіяни евакуювали командування з Кремінної, але про деокупацію говорити рано, – Череватий

Неподалік від міста Кремінна, що в Луганській області, тривають важкі бої. Хоч про звільнення населеного пункту говорити раніше часу не варто, однак в Збройних Силах запевнили, що окупанти евакуювали з регіону командування своєї терористичної армії.

Очевидно, що звільнення Луганщини, як і всіх загарбаних росіянами територій, не за горами. Однак за словами Сергія Череватого, потрібно мати терпіння та не бігти поперед батька в пекло. Також речник Східного угрупування військ в ефірі національного телемарафону зазначив, що командування ворожої армії уже втекло з населеного пункту.

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Окупанти бояться поразки у Кремінній

Як зауважив спікер, на Луганському напрямку уже певний час триває потужна робота наших підрозділів, зокрема десантно-штурмових груп. Коли українська армія досягне бажаного результату, про нього повідомлять офіційно. А поки можна себе тішити новинами про те, що командири загарбників накивали п'ятами з Кремінної.

Вони (росіяни – 24 Канал) розуміють, що може бути несприятливий для них військовий результат,

– сказав Череватий.

Окрім того, він зазначив, що звільнення міста дозволить українській армії просуватись далі та деокупувати територію всієї Луганської області. Хоча окупанти роблять усе, аби втримати під своїм контролем регіон. Зокрема, на Вуглегірському напрямку з'явились бійці ПВК "Патріот", які підпорядковані міністру оборони ворожої держави Шойгу.

Очевидно вони підтягують все, що мають, щоб досягти, хоча якогось результату. Вимагають неможливого, ставлячи за мету окупувати весь Донбас до кінця року,

– підкреслив речник.

Водночас варто не забувати, що на Бахмутському напрямку ситуація найскладніша для українських військових. Проте важливо, що упродовж уже багатьох місяців окупанти не можуть прорвати оборону ЗСУ.

Хто ще покинув Кремінну

За словами голови Луганської ОВА Гайдая, з Кремінної до Росії виїхали медики та ремонтні бригади, які приїжджали з країни-агресорки на "заробітки". Найкумедніше у цій історії зі втечею керівництва армії, колаборантів та заробітчан те, що коли місцеве населення запитувало "владу", чи будуть відновлювані роботи в регіоні, то отримувало лаконічну відповідь, що скоро у місто прийдуть ЗСУ і все доремонтують.