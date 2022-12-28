Россияне эвакуировали командование из Кременной, но о деоккупации говорить рано, – Череватый

Недалеко от города Кременной Луганской области продолжаются тяжелые бои. Хотя об освобождение населенного пункта говорить раньше времени – не стоит, однако в Вооруженных Силах заверили, что оккупанты эвакуировали из региона командование своей террористической армии.

Очевидно, что освобождение Луганщины, как и всех захваченных россиянами территорий, не за горами, однако по словам Сергея Череватого, нужно иметь терпение и не радоваться раньше времени. Также спикер Восточной группировки войск в эфире национального телемарафона отметил, что командование вражеской армии уже сбежало из населенного пункта.

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Оккупанты боятся поражения в Кременной

Как заметил спикер, на Луганском направлении продолжается уже некоторое время мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых групп. Когда украинская армия достигнет желаемого результата, о нем сообщат официально. А пока можно себя радовать новостями о том, что командиры захватчиков накивали пятками из Кременной.

Они (русские – 24 Канал) понимают, что может быть неблагоприятный для них военный результат,

– сказал Череватый.

Кроме того, он отметил, что освобождение города позволит украинской армии продвигаться дальше и деоккупировать территорию всей Луганской области. Хотя оккупанты делают все, чтобы удержать под своим контролем регион. В частности, на Углегорском направлении появились бойцы ЧВК "Патриот", подчиненные министру обороны вражеского государства Шойгу.

Очевидно, что они подтягивают все, что имеют, чтобы достичь, хотя какого-то результата, требуют невозможного, ставя своей целью оккупировать весь Донбасс до конца года,

– подчеркнул спикер.

В то же время, стоит не забывать, что на Бахмутском направлении – ситуация самая сложная для украинских военных. Однако важно, что уже многие месяцы оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ.

Кто еще покинул Кременную

По словам главы Луганской ОВА Гайдая, из Кременной выехали в Россию медики и ремонтные бригады, которые приезжали из страны-агрессорки на "заработки". Самое забавное в этой истории с бегством руководства армии, коллаборантов и "гастарбайтеров" то, что когда "власть" местное население спрашивало, будут ли возобновляемые работы в регионе, то получало лаконичный ответ, что скоро в город придут ВСУ и все доремонтируют.