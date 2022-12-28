Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, впрочем, нельзя утверждать, что российские оккупанты готовы покинуть Кременную, Сватово и сопутствующие территории.

К теме Кременная – ворота на Донбасс: NYT о ближайших перспективах ВСУ в отвоевании территорий

Скорее всего, они готовятся к маневровой обороне, которую использует ВСУ с начала войны.

Она заключается в том, что есть определенные позиции, которые подразделения обороняют. Но их задача не стоять там до конца, не вести позиционную оборону. Они должны нанести значительный вред противнику, а после этого отойти, сохранив личный состав,

– отметил Катков.

Он подчеркивает – это достаточно осторожное предположение. Ведь пока недостаточно информации, чтобы сделать более глубокий анализ ситуации.

Однако пока известно, что такие укрепления оккупанты строят не только в районе Сватово. Похожие линии обороны фиксируют и вблизи Северодонецка – Лисичанска, в Запорожской и Херсонской областях. В промежутке между этими линиями обороны и передовой оккупанты попытаются вести именно маневренную оборону.

Смогут ли оккупанты вести маневренная оборону

Как подчеркнул Катков, маневренная оборона требует огромного уровня координации и взаимодействия между разными подразделениями. Также важно наличие логистического обеспечения, материально-технического базиса и резервов. Сотни тысяч "чмобиков" так просто ситуацию не решат.

Тут есть тонкая граница между маневренной обороной и паническим отступлением. ВСУ показали мастерство в маневренной обороне, которое помогло сбить темп наступления оккупантов. Это требует определенной координации, мастерства и согласованности,

– заметил Катков.

Оккупанты могут готовиться к маневренной обороне – Катков: смотрите видео

У России с этим могут быть проблемы. Катков привел пример 2 Таманской мотострелковой дивизии, которая сейчас находится на переподготовке в Беларуси. С начала войны ВСУ изрядно ее растерзали.

По данным OSINT-исследователей, сейчас примерно 80% личного состава дивизии составляют мобилизованные. Многих кадровых профессиональных военных уже удалось уничтожить в боях. По его мнению, схожая ситуация может быть у большинства регулярных воинских частей российской армии.

Кроме того, у врага на фронтах есть целая "солянка" разных войск, что, безусловно, усложнит координацию. К регулярным частям следует добавить Росгвардию, различные ЧВК с зеками, добровольческие отряды и так называемые БАРСы.

Все это должно как-то работать в одном механизме. А это гораздо сложнее в любом случае,

– подчеркнул Катков.

Что происходит вблизи Кременной: коротко