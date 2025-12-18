Уже почали говорити про це вголос: Андрющенко зауважив цікаву тенденцію в Росії
- В Росії лунає критика в бік тамтешнього міністерства оборони. Пропагандисти не задоволені низкою проблем.
- Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко наголосив, що такі розборки є вигідними для України.
В Росії почали критикувати тамтешнього міністра оборони Андрій Бєлоусова. Це ще й відбувається на тлі потепління стосунків між диктатором Путіним та колишнім главою міноборони Росії Сергієм Шойгу.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що в Росії почастішала критика на чинного міністра оборони Росії. Україні буде вигідно, якщо у відомстві розхитають ситуацію.
Чому критикують Бєлоусова?
Як наголосив Андрющенко, Бєлоусова критикують через те, що в Росії так і не створили власні безпілотні системи як окремий рід війська. Також тамтешні пропагандисти скаржаться на бюрократію та багато брехні.
Зверніть увагу! В Росії неодноразово розповідали про те, що захопили Куп'янськ Харківської області. А один з тамтешніх генералів вже навіть отримав за це нагороду. Хоча Сили оборони України контролюють місто.
Попри це, варто усвідомити, що в Кремлі не залишилося так званих "веж миру". Тамтешня влада повністю підтримує продовження війни. Тому Україні й вигідні різні розборки у ворога.
Оці всі розборки та дестабілізації – це добре. Тоді у них на фронті буде менше скоординованості упродовж певного часу. Маємо їх розхитувати,
– сказав Андрющенко.
Ситуація в Росії: коротко
- Станом на 18 грудня Росія втратила понад 1 мільйон 193 тисячі особового складу. За минулу добу втрати ворога становили ще 950 осіб.
- Нещодавно троє російських прикордонників проникли на територію Естонії. Вони перебували там упродовж 20 хвилин, а потім повернулися до себе.
- Естонські правоохоронці оприлюднили відео інциденту. Там побачили, як російське судно зупинилося біля камяної дамби.