В Росії почали критикувати тамтешнього міністра оборони Андрій Бєлоусова. Це ще й відбувається на тлі потепління стосунків між диктатором Путіним та колишнім главою міноборони Росії Сергієм Шойгу.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що в Росії почастішала критика на чинного міністра оборони Росії. Україні буде вигідно, якщо у відомстві розхитають ситуацію.

Чому критикують Бєлоусова?

Як наголосив Андрющенко, Бєлоусова критикують через те, що в Росії так і не створили власні безпілотні системи як окремий рід війська. Також тамтешні пропагандисти скаржаться на бюрократію та багато брехні.

Зверніть увагу! В Росії неодноразово розповідали про те, що захопили Куп'янськ Харківської області. А один з тамтешніх генералів вже навіть отримав за це нагороду. Хоча Сили оборони України контролюють місто.

Попри це, варто усвідомити, що в Кремлі не залишилося так званих "веж миру". Тамтешня влада повністю підтримує продовження війни. Тому Україні й вигідні різні розборки у ворога.

Оці всі розборки та дестабілізації – це добре. Тоді у них на фронті буде менше скоординованості упродовж певного часу. Маємо їх розхитувати,

– сказав Андрющенко.

Ситуація в Росії: коротко