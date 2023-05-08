Є елемент провокації: що криється за російською "евакуацією" у Запорізькій області

Загарбники оголосили про так звану "евакуацію" цивільних мешканців з 18 населених пунктів тимчасово окупованої території Запорізької області. Це може бути свого роду провокація.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, цілком ймовірно, що колаборанти розуміють, що війна може добратися до них надзвичайно швидко. Тому вони й хочуть їхати.

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Це також стосується усякого російського персоналу, який прибув на територію Запорізької області після окупації. Вони усвідомлюють, що контрнаступ ЗСУ може статися на цьому напрямку.

Є також елемент провокації

Як наголосив Федоров, у війні часто надзвичайно важливим є мистецтво обману. Тому заяви про так звану "евакуацію" можна також сприймати як певну провокацію з боку окупантів.

Є елемент провокації. Ці місцеві гауляйтери та інші колаборанти можуть ніби заманювати ЗСУ. Щось на кшталт "ми тут ослабляємо оборону, забираємо цивільних. Так що рухайтеся сюди". А натомість окупанти можуть готуватися там, щоб зустріти ЗСУ на підготовлених рубежах,

– припустив Федоров.

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У будь-якому випадку не варто забувати, що в таких заявах можуть бути певні елементи обману. Однак українське командування точно це розуміє.

Так звана "евакуація" на Запоріжжі: коротко