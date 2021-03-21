Скандал з блогерами-дітьми, черговий карнтин та Росія – ворог в особі Путіна: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому стосунки 8-річної моделі Мілани з 13-річним блогером Пашею сколихнули суспільство, чому ситуація з коронавірусом погіршилась та чим закінчиться боротьба Заходу з Путіним.
Джерело:сайт 24 каналу
1. "Тіньовий "Приватбанк": як Дубілет виводив 8 мільярдів з банку
Венедіктова і Ситник підтвердили частина розслідування "Кролла" проти Коломойського і Боголюбова. Подробиці і схема підозри в розтраті 8,2 мільярда проти ексголови правління "Приватбанку" Олександра Дубілета.
Більше про справи Приватбанку – читайте тут. 2. Ситуація з коронавірусом гірша, ніж була в грудні: до чого готуватись
Щоденна кількість летальних випадків наближається до тієї, яка була у грудні. Наступного тижня вона її перевищить і буде рости далі.
В багатьох облястях України знову запровадили локдаун – більше дізнавайтесь тут. 3. Боротьба за мозок: як прибрати російський контент та Моргенштерна з трендів українського YouTube
За останні 7 років Україна програла битву за молодь і тому ми зараз бачимо підлітків-блогерів, які обирають Росію і вважають українську мову "сільською", тренди забиті російськими Тік-Токерами, а Моргенштерн, який в інтерв'ю Дудю каже "Путін красавчік", чудово продається і збере повні Палаци спорту, якщо СБУ пропустить (надіюсь ні!).
Ще більше цікавого про культуру – тут.
4. Стосунки 8-річної моделі з 13-річним хлопцем: як батьки роблять дітей об'єктами для педофілів
Контент для педофілів часто роблять самі батьки з власними дітьми.
Більше деталей про резонансні "стосунки" неповнолітніх дітей. 5. Росія – ворог: чим закінчиться боротьба США та Європи проти Кремля
Провідні західні держави почали шукати шлях відродження, в якому Росії відводиться інструментальна роль. Роль адреналіну.
Суперечка між Володимиром Путіним та Джо Байденом – більше читайте тут.
Венедіктова і Ситник підтвердили частина розслідування "Кролла" проти Коломойського і Боголюбова. Подробиці і схема підозри в розтраті 8,2 мільярда проти ексголови правління "Приватбанку" Олександра Дубілета.
Більше про справи Приватбанку – читайте тут. 2. Ситуація з коронавірусом гірша, ніж була в грудні: до чого готуватись
Щоденна кількість летальних випадків наближається до тієї, яка була у грудні. Наступного тижня вона її перевищить і буде рости далі.
В багатьох облястях України знову запровадили локдаун – більше дізнавайтесь тут. 3. Боротьба за мозок: як прибрати російський контент та Моргенштерна з трендів українського YouTube
За останні 7 років Україна програла битву за молодь і тому ми зараз бачимо підлітків-блогерів, які обирають Росію і вважають українську мову "сільською", тренди забиті російськими Тік-Токерами, а Моргенштерн, який в інтерв'ю Дудю каже "Путін красавчік", чудово продається і збере повні Палаци спорту, якщо СБУ пропустить (надіюсь ні!).
Ще більше цікавого про культуру – тут.
Контент для педофілів часто роблять самі батьки з власними дітьми.
Більше деталей про резонансні "стосунки" неповнолітніх дітей. 5. Росія – ворог: чим закінчиться боротьба США та Європи проти Кремля
Провідні західні держави почали шукати шлях відродження, в якому Росії відводиться інструментальна роль. Роль адреналіну.
Суперечка між Володимиром Путіним та Джо Байденом – більше читайте тут.