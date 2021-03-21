Скандал з блогерами-дітьми, черговий карнтин та Росія – ворог в особі Путіна: блоги тижня

22:00

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому стосунки 8-річної моделі Мілани з 13-річним блогером Пашею сколихнули суспільство, чому ситуація з коронавірусом погіршилась та чим закінчиться боротьба Заходу з Путіним.