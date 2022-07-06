Норвегія відреагувала на бажання Росії "повернути" частину Баренцового моря

Росіяни не полишають своїх імперських амбіцій. Тож не дивно, що у країні-агресорці заговорили про "повернення" частини Баренцового моря. На це вже відреагували у Норвегії.

Нагадаємо, що на днях В'ячеслав Володін, спікер Держдуми Росії, надав доручення парламентарям. Воно стосується перегляду норвезько-російської угоди про кордон. Себто стосується можливого "повернення" частини Баренцевого моря.

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Росія може зупинити угоду з Норвегією

Санкції, накладені усім цивілізованим світом проти Росії, продовжують свою дію. Тож не дивно, що вони впливають на території, які контролює країна-агресорка далеко за своїми межами.

Це й стало причиною звернення того самого Володіна до комітету Держдуми з закордонних справ. У ньому йдеться про те, щоб переглянути угоду, підписану між Росією та Норвегією. Вона, власне, передбачала розділову лінію між двома країнами. І цю угоду цілком можуть розірвати або ж зупинити її дію. Що може поставити хрест на співробітництві держав у Баренцевому морі.

Зауважимо, що це питання гостро зацікавило Михайла Матвєєва. Депутат-комуніст підкреслив, що відповідну угоду обидві країни підписували, щоб зміцнити співпрацю. Натомість, бідкається окупант, усе зовсім навпаки.

"Зараз ми бачимо, що Норвегія перешкоджає відправленню харчів нашим жителям на Шпіцбергені", – підкреслив Матвєєв.



У Росії можуть розірвати угоду про кордон між країнами / Інфографіка NRK

У Норвегії надіються, що Росія не порушуватиме угоду

Представниця МЗС Норвегії Ані Хаавардсдаттер озвучила слушну заувагу. Вона підкреслила, що відповідна угода не має пункту, який би передбачав, що її можна розірвати. Тож вона надіється, що Росія не порушуватиме те, що сама підписала.

Загальноприйнятою практикою є те, що угоди про встановлення кордонів діють безстроково. Ми сподіваємося, що Росія буде ставитися до цього з повагою,

– зауважила вона.

На жаль, ми не були б настільки оптимістично налаштованими. Надіємось, вам не потрібно нагадувати про незаконно анексований Крим, а також повномасштабну війну, яка точиться зараз. У Росії абсолютно чхати хотіли на міжнародне право та порушують усі можливі норми.

Зауважимо, що скандал між Норвегією та Росією спалахнув не просто так. Остання апелює на порушенні договору про Шпіцберген. Мовляв, російське поселення цього архіпелагу не може отримувати продукти. Але й тут причина проста: санкції. Вони передбачають, що російські автотранспортні компанії не можуть транспортувати товари територією Норвегії. Тож машини стоять на норвезько-російському кордоні.

Угоді може настати кінець

Додамо, що упродовж цілих 40 років між Росією та Норвегією велись перемовини щодо розділової лінії у Баренцевому морі. Поставити крапку у цьому питанні вдалось лише у 2010 році. Тоді морську ділянку, яка викликала спори в обох держав, розділили на дві частини, приблизно рівної площі.

Нагадаємо, що на початку липня до України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Норвегії. Під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським Йонас Гар Стере пообіцяв, що держава надасть нам фінансову допомогу у розмірі 1 мільярд євро. Кошти спрямують на підтримку людей, які цього потребують, а також відновлення нашої країни.

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