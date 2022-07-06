Норвегия отреагировала на желание России "вернуть" часть Баренцева моря

Россияне не оставляют своих имперских амбиций. Неудивительно, что в стране-агрессоре заговорили о "возвращении" части Баренцева моря. На это уже отреагировали в Норвегии.

Напомним, что на днях Вячеслав Володин, спикер Госдумы России, дал поручение парламентариям. Оно касается пересмотра норвежско-российского соглашения о границе. То есть касается возможного "возвращения" части Баренцева моря.

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Россия может приостановить соглашение с Норвегией

Санкции, наложенные всем цивилизованным миром против России, продолжают свое действие. Неудивительно, что они влияют на территории, которые контролирует страна-агрессор далеко за своими пределами.

Это и стало причиной обращения того же Володина к комитету Госдумы по иностранным делам. В нем говорится о том, чтобы пересмотреть соглашение, подписанное между Россией и Норвегией. Оно, по сути, предусматривало разделительную линию между двумя странами. И это соглашение вполне могут расторгнуть или остановить его действие. Что может поставить крест на сотрудничестве стран в Баренцевом море.

Заметим, что этот вопрос остро заинтересовал Михаила Матвеева. Депутат-коммунист подчеркнул, что соответствующее соглашение обе страны подписывали, чтобы укрепить сотрудничество. Зато, жалуется оккупант, все совсем наоборот.

"Сейчас мы видим, что Норвегия препятствует отправке продовольствия нашим жителям на Шпицбергене", – подчеркнул Матвеев.

В России могут расторгнуть соглашение о границе между странами / Инфографика NRK

В Норвегии надеются, что Россия не будет нарушать соглашение

Представитель МИД Норвегии Ани Хаавардсдаттер озвучила справедливое замечание. Она подчеркнула, что соответствующее соглашение не имеет пункта, предусматривающего, что его можно разорвать. Она надеется, что Россия не будет нарушать то, что сама подписала.

Общепринятой практикой является то, что соглашения по установлению границ действуют бессрочно. Мы надеемся, что Россия будет относиться к этому с уважением,

– заметила она.

К сожалению, мы не были бы столь оптимистично настроены. Надеемся, вам не нужно напоминать о незаконно аннексированном Крыме, а также полномасштабной войне, которая идет сейчас. В России абсолютно чихать хотели на международное право и нарушают все возможные нормы.

Заметим, что скандал между Норвегией и Россией разразился не просто так. Последняя апеллирует на нарушение договора о Шпицбергене. Якобы российское поселение этого архипелага не может получать продукты. Но и здесь причина проста: санкции. Они предполагают, что российские автотранспортные компании не могут транспортировать товары по территории Норвегии. Так что машины стоят на норвежско-российской границе.

Соглашению может наступить конец

Добавим, что на протяжении 40 лет между Россией и Норвегией велись переговоры по разделительной линии в Баренцевом море. Поставить точку в этом вопросе удалось только в 2010 году. Тогда морской участок, вызвавший споры у обоих государств, разделили на две части, примерно равной площади.

Напомним, что в начале июля в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Норвегии. Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским Йонас Гар Стере пообещал, что государство предоставит нам финансовую помощь в размере 1 миллиарда евро. Средства направят на поддержку нуждающихся людей, а также восстановление нашей страны.

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