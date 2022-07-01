Об этом глава норвежского правительства заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает 24 канал. Йонас Гар Стере 1 июля прибыл в Киев с официальным визитом.
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Норвегия поддерживает Украину
Йонас Гар Стере отметил поддержку нашего государства. Глава норвежского правительства отметил, что своими глазами увидел ужасы войны, которую развязала против нас Россия. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что наше государство воюет не только за свою свободу, но и за демократию и безопасность Европы, поэтому мир должен поддерживать Украину в этой борьбе.
Я прибыл сегодня в Киев на пятый месяц после начала войны, чтобы заявить о поддержке Норвегией Украины и ее населения. Мы обещаем оказать поддержку в размере 1 миллиарда евро на период до конца этого года и 2023 для помощи людям, которые в этом нуждаются, и в поддержку мероприятий восстановления Украины и поддержку Украины,
– заявил Стере.
Премьер-министр подчеркнул, что Украина имеет право себя защищать, а Норвегия имеет право помогать нам.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу правительства Норвегии и весь норвежский народ за уже оказанную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку. Отдельно благодарность глава государства выразил за новый пакет финансовой помощи нашей стране.
Такую же помощь Украине может предоставить ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен сообщила, что еще в мае для Украины Евросоюз предложил 1 миллиард евро макрофинансовой поддержки. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что эти средства будут необходимы для удовлетворения первоочередных потребностей Украины.
Кроме того, Урсула фор дер Ляйен подчеркнула, что ЕС планирует в долгосрочной перспективе присоединиться к восстановлению нашей страны после завершения войны.
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