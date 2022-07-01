Об этом глава норвежского правительства заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает 24 канал. Йонас Гар Стере 1 июля прибыл в Киев с официальным визитом.

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Норвегия поддерживает Украину

Йонас Гар Стере отметил поддержку нашего государства. Глава норвежского правительства отметил, что своими глазами увидел ужасы войны, которую развязала против нас Россия. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что наше государство воюет не только за свою свободу, но и за демократию и безопасность Европы, поэтому мир должен поддерживать Украину в этой борьбе.

Я прибыл сегодня в Киев на пятый месяц после начала войны, чтобы заявить о поддержке Норвегией Украины и ее населения. Мы обещаем оказать поддержку в размере 1 миллиарда евро на период до конца этого года и 2023 для помощи людям, которые в этом нуждаются, и в поддержку мероприятий восстановления Украины и поддержку Украины,

– заявил Стере.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина имеет право себя защищать, а Норвегия имеет право помогать нам.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу правительства Норвегии и весь норвежский народ за уже оказанную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку. Отдельно благодарность глава государства выразил за новый пакет финансовой помощи нашей стране.

Такую же помощь Украине может предоставить ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен сообщила, что еще в мае для Украины Евросоюз предложил 1 миллиард евро макрофинансовой поддержки. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что эти средства будут необходимы для удовлетворения первоочередных потребностей Украины.

Кроме того, Урсула фор дер Ляйен подчеркнула, что ЕС планирует в долгосрочной перспективе присоединиться к восстановлению нашей страны после завершения войны.

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