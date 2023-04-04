Скандальна "реформа містобудування" має корупційні ризики, – Рух ЧЕСНО

Так звана "реформа містобудування" – скандальний законопроєкт 5655 має корупційні ризики та вигідний лише забудовникам. Автори закону ігнорують критику громадського сектору та залучаються підтримкою сумнівних організацій.

Рух ЧЕСНО наголошує, що законотворці пропонують встановити для забудовників приватний контроль. А це означає, що кожна будівельна компанія зможе створити власну фірму, яка відповідатиме за "контроль" діяльності.

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Маніпуляції та лобізм: що не так із "реформою"

Ми простежуємо лінію маніпуляцій головних лобістів "реформи", яка подається як панацея для відбудови України. Насправді ж ця ініціатива, розроблена в закритий спосіб, без залучення ключових стейкхолдерів, вигідна хіба забудовникам,

– зазначають представники руху.

В Русі ЧЕСНО кажуть, що законотворці пропонують встановити для забудовників приватний контроль – будівельна компанія зможе створити власну фірму, яка і буде "контролювати" її діяльність. Ані прокуратура, ані органи місцевого самоврядування не будуть брати у цьому участь. Так само, експерти зазначають і про корупційні ризики при формуванні Містобудівної палати, яка прибере на себе решту контролюючих функцій.



Законотворці пропонують встановити для забудовників приватний контроль / Фото Рух ЧЕСНО

Фактично при органі державної влади утворюють допоміжний орган, наділений правом виконувати наглядову функцію за діяльністю суб'єктів містобудування. Структура і порядок формування Містобудівної палати також сповнені корупційних небезпек і ризиків зловживань,

– пишуть експерти.

В ЧЕСНО також кажуть про відсутність широкого обговорення законопроєкту перед другим читанням та ігнорування позиції громадських організацій, які наголошували на ветуванні та доопрацюванні проєкту закону. В той самий час ініціатори "містобудівної реформи" розповідали про підтримку закону 5655 громадським сектором.

На сайті "Слуги народу" за відсутності офіційно оприлюдненого тексту була низка новин на підтримку 5655. І таку підтримку давали організації з сумнівною репутацією. Кілька з них були із Харківщини, і Рух ЧЕСНО виявив зв’язки їхнього керівництва зі скандальним тамтешнім політиком Добкіним. Так, лист від "Регионального строительства" підписав Олександр Харченко. Це харківська організація, і Харченко – фігурант антикорупційних розслідувань Руху ЧЕСНО. Він разом із Михайлом Добкіним здійснював дерибан землі,

– зазначають у Русі ЧЕСНО.

В ЧЕСНО також наголошують, що саме закон 5655 вимагають ветувати українці. Під відповідною петицією швидко зібрали понад 42 000 голосів. І цю петицію Банкова ігнорує вже понад 100 днів. Хоча закон на розгляд дає не більше десяти.