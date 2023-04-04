Скандальная "реформа градостроительства" имеет коррупционные риски, – Движение ЧЕСНО

Так называемая "реформа градостроительства" – скандальный законопроект 5655 имеет коррупционные риски и выгоден только застройщикам. Авторы закона игнорируют критику общественного сектора и привлекают к поддержке сомнительные организации.

Движение ЧЕСНО подчеркивает, что законодатели предлагают установить для застройщиков частный контроль. А это значит, что каждая строительная компания сможет создать собственную фирму, отвечающую за "контроль" деятельности.

Читайте также Скандальная реформа градостроительства: как ее сторонники пытаются получить подпись Зеленского

Манипуляции и лоббизм: что не так с "реформой"

Мы прослеживаем линию манипуляций главных лоббистов "реформы", которая подается как панацея для восстановления Украины. На самом же деле эта инициатива, разработанная закрытым способом, без привлечения ключевых стейкхолдеров, выгодна разве что застройщикам,

– отмечают представители движения.

В Рухе ЧЕСНО говорят, что законодатели предлагают установить для застройщиков частный контроль – строительная компания сможет создать собственную фирму, которая и будет "контролировать" ее деятельность. Ни прокуратура, ни органы местного самоуправления не будут участвовать в этом. Также эксперты отмечают и о коррупционных рисках при формировании Градостроительной палаты, которая уберет на себя остальные контролирующие функции.



Законотворцы предлагают установить для застройщиков частный контроль / Фото Движение ЧЕСНО

Практически при органе гос власти образуют вспомогательный орган, наделенный правом делать надзорную функцию за деятельностью субъектов градостроительства. Структура и порядок формирования Градостроительной палаты также полны коррупционных опасностей и рисков злоупотреблений,

– пишут эксперты.

В ЧЕСНО также говорят об отсутствии широкого обсуждения законопроекта перед вторым чтением и игнорировании позиции общественных организаций, настаивавших на ветировании и доработке проекта закона. В то же время инициаторы "градостроительной реформы" рассказывали о поддержке закона 5655 общественным сектором.

На сайте "Слуги народа" при отсутствии официально обнародованного текста был ряд новостей в поддержку 5655. И такую поддержку давали организации с сомнительной репутацией. Несколько из них были из Харьковской области, и Движение ЧЕСНО обнаружило связи их руководства со скандальным тамошним политиком Добкиным. Так, письмо от "Регионального строительства" подписал Александр Харченко. Это харьковская организация, и Харченко — фигурант антикоррупционных расследований Движения ЧЕСНО. Он вместе с Михаилом Добкиным осуществлял дерибан земли,

– отмечают в Движении ЧЕСНО.

В ЧЕСНО также обращают внимание, что именно закон 5655 требуют ветировать украинцы. Под соответствующей петицией быстро было собрано более 42 000 голосов. И эту петицию Банковая игнорирует уже больше 100 дней. Хотя закон на рассмотрение дает не больше десяти.