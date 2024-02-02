Ціна війни для держбюджету: стало відомо, скільки буде коштувати мобілізація 500 тисяч

Роксолана Підласа, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, відповіла, у яку суму держбюджету обійдеться призов 500 тисяч людей. Саме цифру у 500 тисяч озвучив Володимир Зеленський на пресконференції.

Тоді президент заявив, що про таку кількість людей просять військові, але Мінфін має порахувати, скільки коштуватиме ця мобілізація. За словами Зеленського, одного військового забезпечують із податків шістьох цивільних.

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Скільки коштуватиме бюджету "додатковий" мобілізований українець

Міністерство оборони і Міністерство фінансів спільно з комітетами Верховної Ради, відповідно з бюджетним і оборонним, порахували, але я би не хотіла це озвучувати публічно, щоб не давати російським осінтерам зайвої для них інформації,

– сказала Підласа.

Утім, є обрахунок загальної вартості мобілізації. Якщо в 2024 році мобілізувати від 400 тисяч до 500 тисяч людей, буде потрібно 322 мільярди гривень додаткових видатків "тільки на те, щоби одягнути цих людей, навчити їх, годувати і виплачувати грошове забезпечення".

Іще Міністерство оборони на відкритих зустрічах озвучило додаткову потребу. Вона стосується закупівлі та модернізації військової техніки, і на це потрібно близько 400 мільярдів гривень.

Скільки всього потрібно грошей і де їх узяти

Тобто разом ідеться зараз про додаткову потребу на 2024 рік у близько 720 мільярдів гривень. Потрібно розуміти, що 700 мільярдів гривень – це колосальна сума, близько 22,5% усіх наших видатків в 2024 році і 41% наших видатків на оборону,

– підсумувала Підласа.

Також голова комітету зауважила: на оборонні потреби Україна може спрямовувати тільки власний ресурс. Кошти міжнародних партнерів, які надходять до бюджету, не можна витрачати на забезпечення армії. Тому "збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців – це дуже нетривіальна задача".

Які є шляхи фінансування додаткової мобілізації:

нове переспрямування податків з місцевих бюджетів до державного бюджету;

розміщення облігацій внутрішньої державної позики в більших об'ємах;

підвищення податків.

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