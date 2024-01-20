Перший заступник голови Комітету з питань фінансів Ярослав Железняк відкинув можливість підвищення податків, зокрема військового збору. Він наголосив, що такі зміни поки не обговорювали і не планують виносити на рівень парламенту, – інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Чи варто підвищувати податки

Железняк зазначив, що підвищення податків може призвести до виходу зарплат у "тінь". Він наголосив, що відповідні заходи не закриють бюджетний дефіцит, а лише створюють нові проблеми.

Податки розглядає єдиний комітет — наш. Ми нічого такого не обговорюємо і не збираємося обговорювати. Думку про підвищення податків висловила людина, яка не має стосунку до реальних планів парламенту,

– сказав Железняк.

Власне, нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа заявляла, що можна було б підвищити військовий збір з 1,5% до 3%, а то й вище, якщо людина отримує від 20 тисяч гривень доходу на місяць. Вона є головою Комітету з питань бюджету.

Железняк висловився про недостатність підвищення військового збору для покриття дефіциту бюджету. За його словами, навіть якщо Мінфін запровадить такі зміни, ефект буде мінімальним.

Водночас Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики, підтримав колегу, зазначивши, що збільшення податкового навантаження на зарплати від 20 тисяч гривень призведе до їх мінімізації та тінізації.

20 тисяч гривень сьогодні не ті кошти, щоб вважати, що людина отримує суперзарплату. Насправді якщо почнуть додатково оподатковувати великі суми, то роботодавці будуть робити все, щоб ця зарплата була мінімізована,

– зазначив Цимбалюк.

Однак Цимбалюк вважає, що 50 тисяч гривень – це та сума, яку слід розглядати, якщо вже й говорити про збільшення оподаткування. За його словами, в Україні має бути так: чим більше людина заробляє, тим більше вона сплачує податків, і це є основою податкової системи.

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Дискусію про підвищення податків ведуть на тлі того, що Україні потрібні гроші на мобілізацію. Президент Володимир Зеленський у грудні 2023 року на пресконференції говорив, що додатковий набір військових у Збройні Сили вартуватиме державі 500 мільярдів гривень. Як він тоді констатував, йдеться про призов 450 – 500 тисяч бійців.