Про це в ефірі телемарафону розповіла очільниця парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Вона також зазначила, що лунають думки щодо впровадження "податку на розкіш".
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Пропозиції щодо податків
Роксолана Підласа зазначає, що у контексті питання, де ж брати кошти на мобілізацію, наразі ведуться розмови щодо можливості підвищення податків. Однак, на думку нардепки, подібні ініціативи не мають стосуватися тих, хто заробляє найменше в цій країні.
Якщо ви заробляєте понад 20 тисяч гривень, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. У народних депутатів зарплата вища, ми можемо платити 5%,
– зазначила голова комітету з питань бюджету.
Також вона запропонувала введення податку на розкіш. За словами нардепки, попри війну, величезна кількість автомобілів та дорогої техніки в'їжджає в країну. Подласа навела приклад нового айфону за 60 – 70 тисяч гривень. На думку народної депутатки, він може обкладатися додатковим митом. Те саме стосувалося б і автомобілів.
Новий законопроєкт про мобілізацію
- Нардепи очікують на другу версію законопроєкту про вдосконалення мобілізації вже наступного місяця – орієнтовно, 6 лютого. Зазначається, що 16 січня, юристи Міноборони передали свої напрацювання на вивчення головам усіх фракцій.
- Водночас один з нардепів від "Слуги народу" зазначає, що особливого покращення тексту там не видно. Він впевнений що не вдасться зібрати голоси на підтримку того ж, що було у першій версії.
- Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що парламентарі робили зауваження щодо обмежень конституційних прав громадян, залучення до війська інвалідів третьої групи тощо. Тепер йде робота над формуванням правильного мобілізаційного правового механізму.