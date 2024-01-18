Об этом в эфире телемарафона рассказала глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Она также отметила, что звучат мнения по поводу внедрения "налога на роскошь".

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Предложения по налогам

Роксолана Пидласа отмечает, что в контексте вопроса, где же брать средства на мобилизацию, сейчас ведутся разговоры о возможности повышения налогов. Однако, по мнению нардепа, подобные инициативы не должны касаться тех, кто зарабатывает меньше всего в этой стране.

Если вы зарабатываете более 20 тысяч гривен, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. У народных депутатов зарплата выше, мы можем платить 5%,

– отметила председатель комитета по вопросам бюджета.

Также она предложила введение налога на роскошь. По словам нардепа, несмотря на войну, огромное количество автомобилей и дорогостоящей техники въезжает в страну. Пидласа привела пример нового айфона за 60 – 70 тысяч гривен. По мнению народного депутата, он может облагаться дополнительной пошлиной. То же касается и автомобилей.

Новый законопроект о мобилизации