Об этом в эфире телемарафона рассказала глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Она также отметила, что звучат мнения по поводу внедрения "налога на роскошь".
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Предложения по налогам
Роксолана Пидласа отмечает, что в контексте вопроса, где же брать средства на мобилизацию, сейчас ведутся разговоры о возможности повышения налогов. Однако, по мнению нардепа, подобные инициативы не должны касаться тех, кто зарабатывает меньше всего в этой стране.
Если вы зарабатываете более 20 тысяч гривен, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. У народных депутатов зарплата выше, мы можем платить 5%,
– отметила председатель комитета по вопросам бюджета.
Также она предложила введение налога на роскошь. По словам нардепа, несмотря на войну, огромное количество автомобилей и дорогостоящей техники въезжает в страну. Пидласа привела пример нового айфона за 60 – 70 тысяч гривен. По мнению народного депутата, он может облагаться дополнительной пошлиной. То же касается и автомобилей.
Новый законопроект о мобилизации
- Нардепы ожидают вторую версию законопроекта об усовершенствовании мобилизации уже в следующем месяце – ориентировочно, 6 февраля. Отмечается, что 16 января юристы Минобороны передали свои наработки на изучение глав всех фракций.
- В то же время, один из нардепов от "Слуги народа" отмечает, что особого улучшения текста там не видно. Он уверен, что не удастся собрать голоса в поддержку того же, что было в первой версии.
- Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что парламентарии делали замечания об ограничениях конституционных прав граждан, привлечении в войска инвалидов третьей группы и тому подобное Теперь идет работа по формированию правильного мобилизационного правового механизма.