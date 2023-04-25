Історії без хепіенду: у Зеленського розповіли, скільки дітей повернула Україна з Росії

За офіційними даними Росія з початку повномасштабного вторгнення викрала 19 393 українські дитини. За цей час Україні вдалося повернути понад 300 діток.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Дар'я Герасимчук – радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. За її словами, Україні вдалося повернути 361 дитину.

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Всього Росія могла викрасти до 200 тисяч дітей

"Станом на сьогодні нам вдалося повернути 361 дитину. Не можна сказати, що ці кейси завершені хепіендом, хоч дитина повернулася до своїх рідних", – сказала Герасимчук.

Вона навела приклад 12-річного Сашка, якого окупанти депортували з Маріуполя. Цей хлопчик досі чекає, що знайдеться його мама.

Наприклад, Сашко ще чекає, що знайдеться його мама, яку затримали на фільтрації. Майже рік ніхто не знає, де вона, хоча дитина вже перебуває з бабусею на підконтрольній Україні території,

– розповіла посадовиця.

Дар'я Герасимчук наголосила, що кожна дитина глибоко травмована, тому їх повернення не можна назвати щасливим кінцем.

"Десь дитина вже врятована, повернена до бабусі. Їй вдалося зберегти ногу, хоч росіяни хотіли її ампутувати. Однак те, що пережила дитина під час окупації, те, що дитина бачила загибель своїх батьків, рідних, усе, що бачила дитина навколо… Тому не можна сказати, що історія завершилася хепіендом. Кожна дитина глибоко травмована", – сказала вона.



Скільки українських дітей поранила, вбила або депортувала Росія / Інфографіка 24 Каналу

На сьогодні офіційно відомо про зникнення 19 393 дитини. Однак насправді мовиться про 200 – 300 тисяч українських дітей, яких викрали росіяни.

Варто зазначити, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна та уповноваженої російського президента у справах дитини Марії Львової-Бєлової.

Путін та Львова-Бєлова причетні до незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих територій України до Росії.