Дар'я Герасимчук пояснила в інтерв'ю 24 Каналу, як вдається повертати українських дітей. Посадовиця заявила, що це завжди продумана операція з порятунку.

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Як Україна повертає дітей з Росії

Уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації пояснила, що повернення кожної дитини – окрема історія. Цю продуману операцію з порятунку Україна проводить спільно з родичами, батьками дитини, з громадською спільнотою України.

Тут не може бути ніякого обміну, тут не може бути ніяких поступок. Росіяни мають віддати негайно всіх дітей, яких вони викрали. Негайно, без жодних перемовин,

– заявила Герасимчук.

Посадовиця пояснила, що наразі Україна повертає дітей так, як може. Проте зі сторони Кремля немає жодного погодження.

"Я не хочу, щоб складалося хибне враження, що йдуть якісь перемовини", – пояснила уповноважена Зеленського.

Росія не комунікує щодо повернення дітей

Дар'я Герасимчук пояснює, що Росія не мала права переміщувати чи вивозити українських дітей. Також Кремль не йде на якийсь контакт, і Україна ні з ким не контактує сьогодні.

Росія мала б віддати всіх дітей негайно, чи використовуючи міжнародні структури, а вони є. Наприклад, міжнародний комітет Червоного Хреста, інші міжнародні організації, треті країни, будь-кого, кому Росія віддасть українських дітей, аби вони повернулися додому,

– пояснила посадовиця.

Проте, за її словами з 361 випадку повернення дітей не було жодного, щоб Росія когось віддала добровільно. Тобто ніяких перемовин в цьому випадку не ведеться.

Росія викрадає українських дітей