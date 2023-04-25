Дарья Герасимчук объяснила в интервью 24 Канала, как удается возвращать украинских детей. Чиновница заявила, что это всегда продуманная операция по спасению.
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Как Украина возвращает детей из России
Уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации объяснила, что возвращение каждого ребенка – это отдельная история. Эту продуманную операцию по спасению Украина проводит совместно с родственниками, родителями ребенка, с общественным сообществом Украины.
Здесь не может быть никакого обмена, здесь не может быть никаких уступок. Россияне должны отдать немедленно всех детей, которых они похитили. Немедленно, без всяких переговоров,
– заявила Герасимчук.
Чиновница объяснила, что сейчас Украина возвращает детей так, как может. Однако со стороны Кремля нет никакого согласования.
"Я не хочу, чтобы складывалось ложное впечатление, что идут какие-то переговоры", – объяснила уполномоченная Зеленского.
Россия не коммуникирует о возвращении детей
Дарья Герасимчук объясняет, что у России не было права перемещать или вывозить украинских детей. Также Кремль не идет на какой-либо контакт, и Украина ни с кем не контактирует сегодня.
Россия должна была отдать всех детей немедленно или используя международные структуры, а они есть. Например, международный комитет Красного Креста, другие международные организации, третьи страны, любого, кому Россия отдаст украинских детей, чтобы они вернулись домой,
– объяснила чиновник.
Однако, по ее словам из 361 случая возвращения детей не было ни одного, чтобы Россия кого-то отдала добровольно. То есть, никаких переговоров в этом случае не ведется.
Россия похищает украинских детей
- По данным Офиса Генерального прокурора, Россия похитила 19 393 украинских ребенка. Из них домой вернулись только 361 ребенок. Более того, погибли 470 детей, получили ранения – 949 детей. Это все последствия полномасштабного вторжения России.
- Уполномоченная Зеленского пояснила, что даже если ребенок вернулся в Украину, то нельзя сказать, что история завершилась хепиендом. Ведь каждый ребенок глубоко травмирован из-за того, что он видел во время оккупации, видел гибель своих родителей, родных, из-за всего, что видел ребенок вокруг.
- Кроме того, в России психологически насилуют наших детей, пытаясь убедить, что они никому не нужны, что их покинули родные родители. Также детей бьют, бросают в подвал.
- Также Дарья Герасимчук рассказала историю Владислава, проведшего 90 дней в российском плену. Ребенка заставляли отмывать застенки от крови, собирать выбитые зубы и так далее. Подробнее об ужасах, которые творят россияне над нашими детьми – читайте здесь.