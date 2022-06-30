Скільки українців готові до угоди з Росією та територіальних поступок: опитування WSJ

Майже всі українці категорично проти того, щоб дозволити Росії окупувати нові землі. Лише близько 10% громадян готові до територіальних поступок заради "миру".

Ніяких окупантів на Донбасі та в Криму: деталі опитування

Близько 89% українців вважають, що було б неприйнятно досягти мирної угоди з Москвою, поступившись українською територією, яку російські війська захопили після 24 лютого 2022 року. Про це мовиться у результатах опитування американського видання The Wall Street journal та дослідницького інституту NORC при Чиказькому університеті.

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До речі, 81% українців виступає й проти мирних переговорів, які передбачають визнання окупації Криму та Донбасу, які російська армія захопила у 2014 році. Американські видання зазначають, що такі високі показники пов'язані з тим, що українці дуже оптимістично налаштовані щодо майбутнього. Зокрема, 66% опитаних вважають, що Збройним Силам України вдасться вигнати росіяни з захоплених у 2022 році територій.

Лише 6% українців вірять в негативне завершення війни. Вони вважають, що бойові дії завершаться припиненням вогню, а російські окупанти залишаться на зайнятих територіях на Сході та Півдні країни.

Для українців перемога – релігійне переконання

Для нації, яка часто розділена культурними відмінностями між україномовними та тими, хто переважно говорить російською, опитування показало, що українці є єдиними, принаймні наразі,

– заявив віцепрезидент NORC Вадим Волос.

Він наголосив, що українці твердо вірять у перемогу проти росіян. За слова фахівці, для українського народу ця теза звучить як релігійне переконання.

Як українці оцінюють допомогу партнерів

Тим, як Німеччина підтримує Україну, задоволені 22% опитаних;

Франція – 27%;

Польща – 89%.

Довідка. Опитування провели телефоном серед українців, які живуть на підконтрольній території України або за кордоном. Воно відбувалося 10 – 13 червня. Загалом опитали 1005 повнолітніх громадян України, які користуються українськими мобільними операторами.

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