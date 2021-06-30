Понад половина українців – за вступ до НАТО

У випадку проведення референдуму щодо вступу до НАТО за таку ідею свої голоси віддали б 53,8% українців. Підтримка можливості долучення України до Альянсу відчутно зросла за останні роки.

Про ставлення українців до НАТО та причини, чому до Альянсу потрібно прагнути, свідчать результати соціологічного дослідження.

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Більшість опитаних – за вступ до НАТО

Респондентів запитали, як би вони проголосували, якби брали участь у референдумі щодо вступу України до Альянсу.

53,8% опитаних підтримали б таку ідею,

31% проголосували б проти,

15,2% опитаних не змогли відповісти.

Серед прихильників вступу також більше тих, хто заявив про намір взяти участь у референдумі, ніж серед противників. Найбільшу частку прихильників вступу зафіксували у віковій категорії 18 – 29 років – 64%.

Ставлення у регіонах

Найпомітнішими є регіональні відмінності.

вступ до НАТО на Заході підтримують 77% опитаних, проти – 11%,

у Центрі хочуть бачити Україну в Альянсі 58%, 26% – проти,

на Півдні прихильників НАТО 43%, противників – 38%,

на Сході проти Альянсу 50% респондентів, за – 33%.



Скільки українців підтримують вступ до НАТО / Дані Центру Разумкова

Динаміка зміни ставлення до НАТО за роками

Дані багаторічного моніторингу громадської думки Центром Разумкова свідчать про досить суттєві зміни позицій українців щодо ідеї набуття Україною членства в НАТО.

У 2002 році громадська думка була поділена навпіл — по 32% "за" і "проти".

Протягом 2002 – 2010 років вдвічі зменшилася частка прихильників, а частка противників удвічі зросла.

Однак, починаючи з 2014 року, соціологи фіксували кардинальні зміни у ставленні громадян до перспективи набуття членства в Альянсі.

Якщо у 2012 році за вступ мали намір проголосувати лише 14% респондентів (62% – проти), то у квітні 2014 року рівень підтримки вступу зріс до 37% (42% були проти), а в листопаді 2015 року – до 48%, перевищивши частку противників (33%).

Незначні коливання результатів упродовж наступних 5 років (2016 – 2021 роки) свідчать про стабілізацію рівня суспільної підтримки.



Як змінювалося ставлення до Альянсу від 2002 року / Дані Центру Разумкова

Причини вступу до НАТО

Прихильники вступу України до Альянсу вважають, що такий крок зміцнить безпеку України (79%), допоможе протистояти російській агресії (63%) та дасть змогу модернізувати українську армію (38%).

Противники цієї ідеї пояснюють свою позицію міркуваннями безпеки. Вони вважають, що вступ до НАТО ще більше поглибить конфлікт з Росією (52%) і може втягнути Україну у військові дії НАТО (43%). Крім того, 35% опитаних сприймають Альянс як агресивний воєнний блок.



Чому потрібно вступати або не вступати в НАТО / Дані Центру Разумкова

Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова 23 – 28 квітня 2021 року в усіх регіонах України, окрім Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитали 2 021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки –2,3%.