Более половины украинцев – за вступление в НАТО
Источник:Центр Разумкова
В случае проведения референдума о вступлении в НАТО за такую идею свои голоса отдали бы 53,8% украинцев. Поддержка возможности вступления Украины в Альянс ощутимо выросла за последние годы.
Об отношении украинцев к НАТО и причинах, почему к Альянсу нужно стремиться, свидетельствуют результаты социологического исследования.
Читайте также Почти половина украинцев считают НАТО союзником
Большинство опрошенных – за вступление в НАТО
Респондентов спросили, как бы они проголосовали, если бы участвовали в референдуме по вступлению Украины в Альянс.
- 53,8% опрошенных поддержали бы такую идею,
- 31% проголосовали бы против,
- 15,2% опрошенных затруднились ответить.
Среди сторонников вступления также больше тех, кто заявил о намерении принять участие в референдуме, чем среди противников. Наибольшую долю сторонников вступления зафиксировали в возрастной категории 18 – 29 лет – 64%.
Отношение в регионах
Заметны региональные различия.
- вступление в НАТО на Западе поддерживают 77% опрошенных, против – 11%,
- в Центре хотят видеть Украину в Альянсе 58%, 26% – против,
- на Юге сторонников НАТО 43%, противников – 38%,
- на Востоке против Альянса 50% респондентов, за – 33%.
Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО / данные Центра Разумкова
Динамика изменения отношения к НАТО по годам
Данные многолетнего мониторинга общественного мнения Центром Разумкова свидетельствуют о достаточно существенных изменениях позиций украинцев относительно идеи обретения Украиной членства в НАТО.
- В 2002 году общественное мнение было поделено пополам — по 32% "за" и "против".
- В течение 2002 – 2010 годов вдвое уменьшилась доля сторонников, а доля противников выросла вдвое.
- Однако, начиная с 2014 года, социологи фиксировали кардинальные изменения в отношении граждан к перспективе членства в Альянсе.
- Если в 2012 году за вступление намерены проголосовать лишь 14% респондентов (62% – против), то в апреле 2014 года уровень поддержки вступления вырос до 37% (42% были против), а в ноябре 2015 года – до 48%, превысив долю противников (33%).
- Незначительные колебания результатов в течение следующих 5 лет (2016 – 2021 годы) свидетельствуют о стабилизации уровня общественной поддержки.
Как менялось отношение к Альянсу с 2002 года / данные Центра Разумкова
Причины вступления в НАТО
- Сторонники вступления Украины в НАТО считают, что такой шаг укрепит безопасность Украины (79%), поможет противостоять российской агрессии (63%) и позволит модернизировать украинскую армию (38%).
- Противники этой идеи объясняют свою позицию соображениями безопасности. Они считают, что вступление в НАТО еще больше углубит конфликт с Россией (52%) и может втянуть Украину в военные действия НАТО (43%). Кроме того, 35% опрошенных воспринимают Альянс как агрессивный военный блок.
Почему нужно вступать или не вступать в НАТО / данные Центра Разумкова