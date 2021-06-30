Более половины украинцев – за вступление в НАТО

В случае проведения референдума о вступлении в НАТО за такую идею свои голоса отдали бы 53,8% украинцев. Поддержка возможности вступления Украины в Альянс ощутимо выросла за последние годы.

Об отношении украинцев к НАТО и причинах, почему к Альянсу нужно стремиться, свидетельствуют результаты социологического исследования.

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Большинство опрошенных – за вступление в НАТО

Респондентов спросили, как бы они проголосовали, если бы участвовали в референдуме по вступлению Украины в Альянс.

53,8% опрошенных поддержали бы такую идею,

31% проголосовали бы против,

15,2% опрошенных затруднились ответить.

Среди сторонников вступления также больше тех, кто заявил о намерении принять участие в референдуме, чем среди противников. Наибольшую долю сторонников вступления зафиксировали в возрастной категории 18 – 29 лет – 64%.

Отношение в регионах

Заметны региональные различия.

вступление в НАТО на Западе поддерживают 77% опрошенных, против – 11%,

в Центре хотят видеть Украину в Альянсе 58%, 26% – против,

на Юге сторонников НАТО 43%, противников – 38%,

на Востоке против Альянса 50% респондентов, за – 33%.



Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО / данные Центра Разумкова

Динамика изменения отношения к НАТО по годам

Данные многолетнего мониторинга общественного мнения Центром Разумкова свидетельствуют о достаточно существенных изменениях позиций украинцев относительно идеи обретения Украиной членства в НАТО.

В 2002 году общественное мнение было поделено пополам — по 32% "за" и "против".

В течение 2002 – 2010 годов вдвое уменьшилась доля сторонников, а доля противников выросла вдвое.

Однако, начиная с 2014 года, социологи фиксировали кардинальные изменения в отношении граждан к перспективе членства в Альянсе.

Если в 2012 году за вступление намерены проголосовать лишь 14% респондентов (62% – против), то в апреле 2014 года уровень поддержки вступления вырос до 37% (42% были против), а в ноябре 2015 года – до 48%, превысив долю противников (33%).

Незначительные колебания результатов в течение следующих 5 лет (2016 – 2021 годы) свидетельствуют о стабилизации уровня общественной поддержки.



Как менялось отношение к Альянсу с 2002 года / данные Центра Разумкова

Причины вступления в НАТО

Сторонники вступления Украины в НАТО считают, что такой шаг укрепит безопасность Украины (79%), поможет противостоять российской агрессии (63%) и позволит модернизировать украинскую армию (38%).

Противники этой идеи объясняют свою позицию соображениями безопасности. Они считают, что вступление в НАТО еще больше углубит конфликт с Россией (52%) и может втянуть Украину в военные действия НАТО (43%). Кроме того, 35% опрошенных воспринимают Альянс как агрессивный военный блок.



Почему нужно вступать или не вступать в НАТО / данные Центра Разумкова

Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова 23 – 28 апреля 2021 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опросили 2 021 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.