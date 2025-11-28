Укр Рус
28 листопада, 09:08
Слідчі дії санкціоновані, – НАБУ та САП прокоментували обшуки в Єрмака

Сергій Попович
Основні тези
  • НАБУ та САП проводять санкціоновані обшуки у керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
  • Обшуки проводяться в межах розслідування, підтверджують у НАБУ та САП.

У НАБУ заявили, що здійснюють обшуки у керівника Офісу Президенти України Андрія Єрмака. Там підкреслили, що слідчі дії є санкціонованими.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ та САП.

У НАБУ та САП підтвердили обшуки у Єрмака

НАБУ та САП проводять обшуки у керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

У відомствах зазначили, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.

ЗМІ писали про обшуки в урядовому кварталі

  • За даними журналістів, на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

  • Раніше керівник САП Олександр Клименко також вказував, що саме "Алі Баба" роздавав завдання, аби тиснути на НАБУ та САП. Є припущення, що цей позивний походить від ініціалів Єрмака – "А.Б". – тобто Андрій Борисович.