Слідчі дії санкціоновані, – НАБУ та САП прокоментували обшуки в Єрмака

У НАБУ заявили, що здійснюють обшуки у керівника Офісу Президенти України Андрія Єрмака. Там підкреслили, що слідчі дії є санкціонованими.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ та САП. Дивіться також За бухгалтера бек-офісу зі справи "Мідас" внесли 95 мільйонів гривень застави У НАБУ та САП підтвердили обшуки у Єрмака НАБУ та САП проводять обшуки у керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. У відомствах зазначили, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. ЗМІ писали про обшуки в урядовому кварталі За даними журналістів, на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Раніше керівник САП Олександр Клименко також вказував, що саме "Алі Баба" роздавав завдання, аби тиснути на НАБУ та САП. Є припущення, що цей позивний походить від ініціалів Єрмака – "А.Б". – тобто Андрій Борисович.