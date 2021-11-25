"Слуги народу" хочуть спростити звільнення мовного омбудсмена

Нардепи від президентської партії "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт №6336. Він пропонує спростити звільнення Уповноваженого із захисту державної мови.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, мовного омбудсмена пропонують звільняти ще за двома критеріями.

Важливо Українська мова входить до 30 найпоширеніших мов світу, – Тарас Кремінь

Тож, законопроєкт пропонує звільняти мовного омбудсмена:

за визнання Кабміном діяльності омбудсмена незадовільною за результатами розгляду щорічного звіту;

"в інших випадках" за поданням прем'єра.

Уповноважений із захисту державної мови – інституція, яка контролює виконанням закону про мову.

Законодавці впевнені, що це "усуне прогалину в законодавстві, яка полягає у відсутності політичної відповідальності за невиконання або недобросовісне виконання своїх обов’язків омбудсменом".

Хто є ініціаторами документу

Серед ініціаторів законопроєкту є низка одіозних "слуг" – Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Андрій Клочко, Галина Третьякова. Євгеній Брагар, Юлія Гришина та інші. Загалом їх 39

Цей законопроєкт розглядатиме Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, головою якого є один з ініціаторів – Клочко.

Яка зараз процедура звільнення мовного омбудсмена

Зауважимо, що зараз уповноваженого призначає та звільняє Кабмін. У законі є лише 9 причин, згідно з якими можна звільняти мовного омбудсмена, зокрема:

подання ним заяви,

за станом здоров'я,

порушення вимог несумісності,

притягнення до відповідальності за порушення закону,

підтримка багатомовності всупереч Конституції,

обвинувальний вирок,

припинення його громадянства,

визнання його безвісти зниклим або у випадку його смерті.

Цей перелік виключний і жодних інших причин звільнення наразі немає. "Слуги" пропонують його звільняти просто за поданням прем'єра або визнавши його роботу "незадовільною".

Наразі посаду мовного омбудсмена обіймає Тарас Кремінь. Його у липні 2020 року призначив Кабінет Міністрів рейтинговим голосуванням.