Кабінет міністрів призначив мовним омбудсменом Тараса Кременя. На цю посаду його рекомендувала Уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Чим він займатиметься і що відомо про Тараса Креміня – читайте нижче.

Тараса Креміня обрали на цю посаду шляхом рейтингового голосування. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Перед тим Кандидати на посаду мовного омбудсмена виступили в Кабміні: що обіцяють

Минулого засідання Кабміну 1 липня виступали троє кандидатів на цю посаду: Святослав Літинський, Світлана Бронікова і власне Тарас Кремінь. Тоді вони представили свої програми такоротко розповіли про себе.

Цього засідання члени Кабміну ставили кандидатам питання. Зрештою за голосуванням було обрано Тараса Креміня.

Що відомо про Тараса Креміня?

Тарас Кремінь – український політик, науковець, громадський діяч. Народний депутат України VIII скликання від партії "Народний Фронт" .

. У 2014 році був обраний головою Миколаївської обласної ради .

. Син українського поета , лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня.

, лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня. Член Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України. Член наглядової ради Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного авіаційного університету.

Тарас Кремінь є одним зі співавторів закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

На своїй сторінці у фейсбуці про призначення він написав, що "здоровий глузд переміг".

Що відомо про посаду мовного омбудсмена

25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Українська мова стала обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер.

Контролювати виконання норм закону призначили окрему людину– уповноважений із захисту державної мови.

Перша в історії України мовна омбудсменка Тетяна Монахова заявила про відставку вже через п'ять місяців після свого призначення. Мотивувала вона своє рішення відсутністю політичної волі, організаційної підтримки та фінансування.

Відтак від квітня 2020 в Україні не було мовного омбудсмена.



Закон про мову: головне / Інфографіка 24 каналу