Кабинет министров назначил языковым омбудсменом Тараса Кременя. На эту должность его рекомендовала Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Чем он будет заниматься и что известно про Тараса Кременя – читайте ниже.

Тараса Кременя избрали на эту должность путем рейтингового голосования. Об этом на своей странице в фейсбук написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Перед тем Кандидаты на должность языкового омбудсмена выступили в Кабмине: что обещают

На прошлом заседании Кабмина 1 июля выступали трое кандидатов на эту должность: Святослав Литинский, Светлана Бронникова и собственно Тарас Кремень. Тогда они представили свои программы и коротко рассказали о себе.

На этом заседания члены Кабмина задавали кандидатам вопросы. В конце концов по голосованию был избран Тараса Креминя.

Что известно про Тараса Креминя?

Тарас Кремень – украинский политик, ученый, общественный деятель. Народный депутат Украины VIII созыва от партии "Народный Фронт".

В 2014 году был избран председателем Николаевского областного совета.

Сын украинского поэта, лауреата Шевченковской премии Дмитра Кременя.

Член Национального союза журналистов Украины, Национального союза краеведов Украины. Член наблюдательного совета Киевского университета имени Бориса Гринченко, Национального авиационного университета.

Тарас Кремень является одним из соавторов закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

На своей странице в фейсбуке о назначении он написал, что "здравый смысл победил".

Что известно о должности языкового омбудсмена

25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и публичных сфер.

Контролировать выполнение норм закона назначили отдельного человека– уполномоченный по защите государственного языка.

Первая в истории Украины языковой омбудсмен Татьяна Монахова заявила об отставке уже через пять месяцев после своего назначения. Мотивировала она свое решение отсутствием политической воли, организационной поддержки и финансирования.

Поэтому с апреля 2020 в Украине не было языкового омбудсмена.



Закон о языке: главное / инфографика 24 канала