Тарас Кремень стал новым Уполномоченным по защите государственного языка: что о нем известно
Кабинет министров назначил языковым омбудсменом Тараса Кременя. На эту должность его рекомендовала Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Чем он будет заниматься и что известно про Тараса Кременя – читайте ниже.
Тараса Кременя избрали на эту должность путем рейтингового голосования. Об этом на своей странице в фейсбук написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Перед тем Кандидаты на должность языкового омбудсмена выступили в Кабмине: что обещают
На прошлом заседании Кабмина 1 июля выступали трое кандидатов на эту должность: Святослав Литинский, Светлана Бронникова и собственно Тарас Кремень. Тогда они представили свои программы и коротко рассказали о себе.
На этом заседания члены Кабмина задавали кандидатам вопросы. В конце концов по голосованию был избран Тараса Креминя.
Что известно про Тараса Креминя?
- Тарас Кремень – украинский политик, ученый, общественный деятель. Народный депутат Украины VIII созыва от партии "Народный Фронт".
- В 2014 году был избран председателем Николаевского областного совета.
- Сын украинского поэта, лауреата Шевченковской премии Дмитра Кременя.
- Член Национального союза журналистов Украины, Национального союза краеведов Украины. Член наблюдательного совета Киевского университета имени Бориса Гринченко, Национального авиационного университета.
- Тарас Кремень является одним из соавторов закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
На своей странице в фейсбуке о назначении он написал, что "здравый смысл победил".
Что известно о должности языкового омбудсмена
25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и публичных сфер.
Контролировать выполнение норм закона назначили отдельного человека– уполномоченный по защите государственного языка.
Первая в истории Украины языковой омбудсмен Татьяна Монахова заявила об отставке уже через пять месяцев после своего назначения. Мотивировала она свое решение отсутствием политической воли, организационной поддержки и финансирования.
Поэтому с апреля 2020 в Украине не было языкового омбудсмена.