На засіданні Кабміну 1 липня в онлайн-форматі відбулося представлення кандидатів на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Заслухали трьох претендентів, яких розглядають на цю посаду. Однак обиратимуть нового захисника мови під час наступного засідання.

У фіналі конкурсу на посаду залишилися троє претендентів: Святослав Літинський, Світлана Бронікова, а також Тарас Кремінь. 24 канал дивився виступи кандидатів онлайн.

Раніше Зеленський висловився щодо мовного питання в Україні

Світлана Бронікова

Світлана Бронікова почала свій виступ із того, що зазначила "захист мови – це захист країни". Напрямок роботи вона вважає стратегічним.

На посаді бачить три кроки, за якими би працювала:

Прибрати мову з порядку денного політичних спекуляцій, сприяти конкретиним діям щодо поширення української мови у всіх сферах. Активізувати дію закону про українську мову: від роз'яснення і до виконання, а для цього потрібно утворити відповідну комісію. Скурпульозна рутинна робота омбудсмена.



Світлана Бронікова під час виступу / Скриншот з відео

Кандидатуру Бронікової запропонувало міністерство культури. Олександр Ткаченко її особисто підтримав.

Що відомо про Бронікову? Світлана Бронікова – професорка, доктор наук з державного управління, кандидат філологічних наук, засновниця Школи самознавства Бронікової Світлани. Світлана була тренером Швейцарської Програма EGAP для центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), програми ПРООН в Україні для лідерів реформ у Донецькій та Луганській областях, Німецько-українського виробничого комплексу LESYA, програми реформування фіскальної служби України, програми для співробітників Адміністрації Президента України.

Святослав Літинський

У своєму виступі Святослав Літинський підкреслив: і без посади Уповноваженого зробив значні і вагомі кроки для захисту української мови. Він зокрема, судився з відомствами і посадовцями, приватними фірмами. Активіст судився з багатьма українськими політиками та чиновниками, які під час своїх виступів розмовляли іноземною мовою. Серед них і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Напрями роботи, за якими Літинський збирається працювати:

запуск секретаріату

роз'яснювальна робота серед посадовсів і компаній, організація семінарів

співпраця з Кабміном,

охорона закону

моніторинг виконання закону.

Окрім того, Літинський під час презентації звернув увагу на те, що Кабмін нібито порушує закон під час заслуховування кандидатів. Літинського на пост омбудсмена висуває Міністерство юстиції.



Літинський наголосив на порушеннях під час обрання нового омбудсмена / Скриншот з його презентації

Що відомо про Святослава Літинського? Літинський – громадський діяч, відомий захисник української мови. Має ступінь кандидата фізико-математичних наук. Ініціював та виграв багато судових справ щодо використання української мови, зокрема щодо скасування російської мови як регіональної. Також він судиться за маркування побутової та електронної техніки, яку продають в Україні, українською мовою. А також з онлайн-магазинами з вимогами надавати інформацію українською мовою.

Тарас Кремінь

Тараса Креміня на цю посаду рекомендує призначити омбудсменка з прав людини Людмила Денісова.

У першу чергу на посаді кандидат планує:

впровадити заходи для загальнонаціонального опанування державної мови її мешканцями

реалізувати творчі ініціативи українців щодо мовного питання

співпрацювати із закладами освіти і науки

гарантувати наявність безкоштовних курсів для вивчення української мови.

Що відомо про Тараса Креміня? Він український політик, науковець, громадський діяч. Народний депутат України VIII скликання від Політичної партії "Народний Фронт". У 2014 році був обраний головою Миколаївської обласної ради VI скликання. Син українського поета, лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня.

Обиратимуть нового мовного омбудсмена на наступному засіданні Кабміну. Тоді ж кандидатам ставитимуть запитання та обговорюватимуть їхні програми.

Що відомо про посаду мовного омбудсмена

25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Українська мова стала обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер. Контролювати виконання норм закону призначили окрему людину– уповноважений із захисту державної мови.

Перша в історії України мовна омбудсменка Тетяна Монахова заявила про відставку вже через п'ять місяців після свого призначення. Мотивувала вона своє рішення відсутністю політичної волі, організаційної підтримки та фінансування. Відтак від квітня 2020 в Україні не було мовного омбудсмена.



Закон про мову: основне / Інфографіка 24 каналу