На заседании Кабмина 1 июля в онлайн-формате состоялось представление кандидатов на должность уполномоченного по защите государственного языка. Заслушали трех претендентов, которых рассматривают на эту должность. Однако выбирать нового защитника языка будут во время следующего заседания.

В финале конкурса на должность остались трое претендентов: Святослав Литинский, Светлана Броникова, а также Тарас Кремень. 24 канал смотрел выступления кандидатов онлайн.

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Светлана Броникова

Светлана Броникова начала свое выступление с того, что отметила "защита языка – это защита страны". Направление работы она считает стратегическим.

На посту видит три шага, по которым бы работала:

Убрать язык с повестки дня политических спекуляций, способствовать конкретным действиям по распространению украинского языка во всех сферах. Активизировать действие закона об украинском языке от разъяснения и до исполнения, а для этого нужно создать соответствующую комиссию. Скрупулезная рутинная работа омбудсмена.

Светлана Броникова во время выступления / Скриншот с видео

Кандидатуру Брониковой предложило министерство культуры. Александр Ткаченко ее лично поддержал.

Что известно про Броникову?

Светлана Броникова – профессор, доктор наук по государственному управлению, кандидат филологических наук, основательница Школы самознания Брониковой Светланы. Светлана была тренером Швейцарской Программа EGAP для центров предоставления административных услуг (ЦНАП), программы ПРООН в Украине для лидеров реформ в Донецкой и Луганской областях, Немецко-украинского производственного комплекса LESYA, программы реформирования фискальной службы Украины, программы для сотрудников Администрации Президента Украины.

Святослав Литинский

В своем выступлении Святослав Литинский подчеркнул: и без должности Уполномоченного сделал значительные и весомые шаги для защиты украинского языка. Он, в частности, судился с ведомствами и должностными лицами, частными фирмами. Активист судился со многими украинскими политиками и чиновниками, которые во время своих выступлений говорили на иностранном языке. Среди них и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Направления работы, по которым Литинский собирается работать:

запуск секретариата

разъяснительная работа среди чиновников и компаний, организация семинаров

сотрудничество с Кабмином,

охрана закона

мониторинг выполнения закона.

Кроме того, Литинский во время презентации обратил внимание на то, что Кабмин якобы нарушает закон во время заслушивания кандидатов. Латинского на пост омбудсмена выдвигает Министерство юстиции.

Литинский отметил нарушениях при избрании нового омбудсмена / Скриншот с его презентации

Что известно о Станиславе Латинском?

Литинский – общественный деятель, известный защитник украинского языка. Имеет степень кандидата физико-математических наук. Инициировал и выиграл много судебных дел по использованию украинского языка, в частности об отмене русского языка как регионального. Также он судится за маркировку бытовой и электронной техники, которую продают в Украине, на украинском языке. А также с онлайн-магазинами с требованиями предоставлять информацию на украинском языке.

Тарас Кремень

Тараса Кремня на эту должность рекомендует назначить омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

В первую очередь на должности кандидат планирует:

внедрить меры по общенациональному овладению государственным языком жителями страны

реализовать творческие инициативы украинцев по языковому вопросу

сотрудничать с учреждениями образования и науки

гарантировать наличие бесплатных курсов для изучения украинского языка.

Что известно о Кремне?

Он украинский политик, ученый, общественный деятель. Народный депутат Украины VIII созыва от политической партии "Народный Фронт". В 2014 году был избран председателем Николаевского областного совета VI созыва. Сын украинского поэта, лауреата Шевченковской премии Дмитрия Кремня.

Выбирать нового языкового омбудсмена будут на следующем заседании Кабмина. Тогда же кандидатам будут задавать вопросы и обсуждать их программы.

Что известно о должности языкового омбудсмена

25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и общественных сфер. Контролировать выполнение норм закона назначили отдельного человека – уполномоченного по защите государственного языка.

Первый в истории Украины языковой омбудсмен Татьяна Монахова заявила об отставке уже через пять месяцев после своего назначения. Мотивировала она свое решение отсутствием политической воли, организационной поддержки и финансирования. Поэтому с апреля 2020 года в Украине не было языкового омбудсмена.



Закон о языке: основное / Инфографика 24 канала