"Слуги народа" хотят упростить увольнение языкового омбудсмена
Источник:Верховная Рада
Нардепы от президентской партии "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 6336. Он предлагает упростить увольнение Уполномоченного по защите государственного языка.
Согласно пояснительной записке к документу, языкового омбудсмена предлагают увольнять еще по двум критериям.
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Поэтому, законопроект предлагает увольнять языкового омбудсмена:
- в случае признания Кабмином деятельности омбудсмена неудовлетворительной по результатам рассмотрения ежегодного отчета;
- "в других случаях" по представлению премьера.
Законодатели уверены, что это "устранит пробел в законодательстве, который заключается в отсутствии политической ответственности за невыполнение или недобросовестное выполнение своих обязанностей омбудсменом".
Кто является инициаторами документа
Среди инициаторов законопроекта есть ряд одиозных "слуг" – Максим Бужанский, Даниил Гетманцев, Андрей Клочко, Галина Третьякова. Евгений Брагар, Юлия Гришина и другие. Всего их 39.
Этот законопроект будет рассматривать Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главой которого является один из инициаторов – Клочко.
Какова сейчас процедура увольнения языкового омбудсмена
Отметим, что сейчас уполномоченного назначает и увольняет Кабмин. В законе есть лишь 9 причин, согласно которым можно увольнять языкового омбудсмена, в частности:
- подача им заявления,
- по состоянию здоровья,
- нарушение требований несовместимости,
- привлечение к ответственности за нарушение закона,
- поддержка многоязычия вопреки Конституции,
- обвинительный приговор,
- прекращение его гражданства,
- признание его без вести пропавшим или в случае его смерти.
Этот список исключительный и никаких других причин увольнения пока нет. "Слуги" предлагают его увольнять просто по представлению премьера или признав его работу "неудовлетворительной".
Сейчас должность языкового омбудсмена занимает Тарас Креминь. Его в июле 2020 года назначил Кабинет Министров рейтинговым голосованием.