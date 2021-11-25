Согласно пояснительной записке к документу, языкового омбудсмена предлагают увольнять еще по двум критериям.

Важно Украинский язык входит в 30 самых распространенных языков мира, – Тарас Креминь

Поэтому, законопроект предлагает увольнять языкового омбудсмена:

  • в случае признания Кабмином деятельности омбудсмена неудовлетворительной по результатам рассмотрения ежегодного отчета;
  • "в других случаях" по представлению премьера.

Законодатели уверены, что это "устранит пробел в законодательстве, который заключается в отсутствии политической ответственности за невыполнение или недобросовестное выполнение своих обязанностей омбудсменом".

Кто является инициаторами документа

Среди инициаторов законопроекта есть ряд одиозных "слуг" – Максим Бужанский, Даниил Гетманцев, Андрей Клочко, Галина Третьякова. Евгений Брагар, Юлия Гришина и другие. Всего их 39.

Этот законопроект будет рассматривать Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главой которого является один из инициаторов – Клочко.

Какова сейчас процедура увольнения языкового омбудсмена

Отметим, что сейчас уполномоченного назначает и увольняет Кабмин. В законе есть лишь 9 причин, согласно которым можно увольнять языкового омбудсмена, в частности:

  • подача им заявления,
  • по состоянию здоровья,
  • нарушение требований несовместимости,
  • привлечение к ответственности за нарушение закона,
  • поддержка многоязычия вопреки Конституции,
  • обвинительный приговор,
  • прекращение его гражданства,
  • признание его без вести пропавшим или в случае его смерти.

Этот список исключительный и никаких других причин увольнения пока нет. "Слуги" предлагают его увольнять просто по представлению премьера или признав его работу "неудовлетворительной".

Сейчас должность языкового омбудсмена занимает Тарас Креминь. Его в июле 2020 года назначил Кабинет Министров рейтинговым голосованием.

Что известно о Тарасе Кремине

Политик был депутатом VIII созыва от партии "Народный Фронт". В 2014 году был избран главой Николаевского областного совета. Является сыном украинского поэта, лауреата Шевченковской премии Дмитрия Креминя. Также является соавтором закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".