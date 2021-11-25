Згідно із пояснювальною запискою до документа, мовного омбудсмена пропонують звільняти ще за двома критеріями.
Важливо Українська мова входить до 30 найпоширеніших мов світу, – Тарас Кремінь
Тож, законопроєкт пропонує звільняти мовного омбудсмена:
- за визнання Кабміном діяльності омбудсмена незадовільною за результатами розгляду щорічного звіту;
- "в інших випадках" за поданням прем'єра.
Законодавці впевнені, що це "усуне прогалину в законодавстві, яка полягає у відсутності політичної відповідальності за невиконання або недобросовісне виконання своїх обов’язків омбудсменом".
Хто є ініціаторами документу
Серед ініціаторів законопроєкту є низка одіозних "слуг" – Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Андрій Клочко, Галина Третьякова. Євгеній Брагар, Юлія Гришина та інші. Загалом їх 39
Цей законопроєкт розглядатиме Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, головою якого є один з ініціаторів – Клочко.
Яка зараз процедура звільнення мовного омбудсмена
Зауважимо, що зараз уповноваженого призначає та звільняє Кабмін. У законі є лише 9 причин, згідно з якими можна звільняти мовного омбудсмена, зокрема:
- подання ним заяви,
- за станом здоров'я,
- порушення вимог несумісності,
- притягнення до відповідальності за порушення закону,
- підтримка багатомовності всупереч Конституції,
- обвинувальний вирок,
- припинення його громадянства,
- визнання його безвісти зниклим або у випадку його смерті.
Цей перелік виключний і жодних інших причин звільнення наразі немає. "Слуги" пропонують його звільняти просто за поданням прем'єра або визнавши його роботу "незадовільною".
Наразі посаду мовного омбудсмена обіймає Тарас Кремінь. Його у липні 2020 року призначив Кабінет Міністрів рейтинговим голосуванням.