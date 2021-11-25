Згідно із пояснювальною запискою до документа, мовного омбудсмена пропонують звільняти ще за двома критеріями.

Важливо Українська мова входить до 30 найпоширеніших мов світу, – Тарас Кремінь

Тож, законопроєкт пропонує звільняти мовного омбудсмена:

  • за визнання Кабміном діяльності омбудсмена незадовільною за результатами розгляду щорічного звіту;
  • "в інших випадках" за поданням прем'єра.

Законодавці впевнені, що це "усуне прогалину в законодавстві, яка полягає у відсутності політичної відповідальності за невиконання або недобросовісне виконання своїх обов’язків омбудсменом".

Хто є ініціаторами документу

Серед ініціаторів законопроєкту є низка одіозних "слуг" – Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Андрій Клочко, Галина Третьякова. Євгеній Брагар, Юлія Гришина та інші. Загалом їх 39

Цей законопроєкт розглядатиме Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, головою якого є один з ініціаторів – Клочко.

Яка зараз процедура звільнення мовного омбудсмена

Зауважимо, що зараз уповноваженого призначає та звільняє Кабмін. У законі є лише 9 причин, згідно з якими можна звільняти мовного омбудсмена, зокрема:

  • подання ним заяви,
  • за станом здоров'я,
  • порушення вимог несумісності,
  • притягнення до відповідальності за порушення закону,
  • підтримка багатомовності всупереч Конституції,
  • обвинувальний вирок,
  • припинення його громадянства,
  • визнання його безвісти зниклим або у випадку його смерті.

Цей перелік виключний і жодних інших причин звільнення наразі немає. "Слуги" пропонують його звільняти просто за поданням прем'єра або визнавши його роботу "незадовільною".

Наразі посаду мовного омбудсмена обіймає Тарас Кремінь. Його у липні 2020 року призначив Кабінет Міністрів рейтинговим голосуванням.

Що відомо про Тараса Креміня

Політик був депутатом VIII скликання від партії "Народний Фронт". У 2014 році був обраний головою Миколаївської обласної ради. Є сином українського поета, лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня. Також є співавтором закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".