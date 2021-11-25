Згідно із пояснювальною запискою до документа, мовного омбудсмена пропонують звільняти ще за двома критеріями.

Важливо Українська мова входить до 30 найпоширеніших мов світу, – Тарас Кремінь

Тож, законопроєкт пропонує звільняти мовного омбудсмена:

за визнання Кабміном діяльності омбудсмена незадовільною за результатами розгляду щорічного звіту;

"в інших випадках" за поданням прем'єра.

Зверніть увагу! Уповноважений із захисту державної мови – інституція, яка контролює виконанням закону про мову.

Законодавці впевнені, що це "усуне прогалину в законодавстві, яка полягає у відсутності політичної відповідальності за невиконання або недобросовісне виконання своїх обов’язків омбудсменом".

Хто є ініціаторами документу

Серед ініціаторів законопроєкту є низка одіозних "слуг" – Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Андрій Клочко, Галина Третьякова. Євгеній Брагар, Юлія Гришина та інші. Загалом їх 39

Цей законопроєкт розглядатиме Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, головою якого є один з ініціаторів – Клочко.

Яка зараз процедура звільнення мовного омбудсмена

Зауважимо, що зараз уповноваженого призначає та звільняє Кабмін. У законі є лише 9 причин, згідно з якими можна звільняти мовного омбудсмена, зокрема:

подання ним заяви,

за станом здоров'я,

порушення вимог несумісності,

притягнення до відповідальності за порушення закону,

підтримка багатомовності всупереч Конституції,

обвинувальний вирок,

припинення його громадянства,

визнання його безвісти зниклим або у випадку його смерті.

Цей перелік виключний і жодних інших причин звільнення наразі немає. "Слуги" пропонують його звільняти просто за поданням прем'єра або визнавши його роботу "незадовільною".

Наразі посаду мовного омбудсмена обіймає Тарас Кремінь. Його у липні 2020 року призначив Кабінет Міністрів рейтинговим голосуванням.