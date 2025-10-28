У службі відновлення в Тернополі йдуть перевірки, керівника можуть звільнити, – ЗМІ

Протягом останніх двох тижнів аудитори проводять перевірки Служби відновлення Тернопільської області через можливі зв’язки її керівника Миколи Довгошиї з компанією-підрядником.

За інформацією УНІАН, про це повідомляють місцеві видання, передає 24 Канал.

"Аудитори вивчають десятки тендерів і договорів, укладених останніми роками. У центрі цієї історії – керівник служби Микола Довгошия та фірма його родичів "Спец-Буд Стандарт". Згадане товариство отримало близько 200 мільйонів гривень саме від очолюваної Довгошиєю Служби відновлення", – мовиться в матеріалі.

За даними видання, компанія "Спец-Буд Стандарт" була створена у 2018 році. Власниками фірми, згідно з інформацією YouControl, спочатку були Григорій Довгошия (батько Миколи Довгошиї) та Петро Земба (чоловік двоюрідної сестри посадовця). Після журналістських розслідувань батька прибрали з реєстру, а директором став Андрій Лесік — друг дитинства Миколи Довгошиї.

Також після чергового журналістського розслідування Микола Довгошия пробував змінити назву компанії (змінивши тире на дефіс) та адресу юридичну реєстрації, щоб заплутати журналістів. Проте код ЄДРПО залишився тим самим,

– відзначають автори.

Згідно з інформацією Prozorro, із 2020 року Служба автомобільних доріг Тернопільської області, яку очолює Довгошия, підписала зі "Спец-Буд Стандарт" договорів на 195 мільйонів гривень.

До моменту призначення Довгошиї ця фірма мала річний оборот менше ніж 1 мільйон гривень і не займалася дорожніми роботами. У матеріалі нагадують, що Микола Довгошия раніше був слідчим у справі проти ТОВ "Техно-Буд-Центр".

"Тому не дивно, що "Техно-Буд-Центр", враховуючи налагоджені теплі відносини, підписав договорів на суму близько 100 мільйонів гривень з компанією батька Довгошиї "Спец-Буд Стандарт". Предметом договору був капітальний та поточний ремонт мостів на автомобільних дорогах, які відновлювала компанія ТБЦ. Проте зазначені мости фірмою Довгошиї практично не ремонтувалися. А їхній ремонт по факту проводили підрядні організації, які займалися утриманням автомобільних доріг", – мовиться в статті.

Після конфлікту з керівництвом "Техно-Буд-Центру" Довгошия нібито вирішив самостійно зайти на ринок дорожнього будівництва. У результаті було створено консорціум "Глобал Роадс Груп", до якого увійшли "Юніонтрансбілдінг", "Глобал Білд Інжиніринг" та "Спец-Буд Стандарт".

"Консорціум створений з метою участі у великих тендерах та усунення "Техно-Буд-Центр" з ринку. Консорціум – ще та солянка: учасник "Юніонтрансбілдінг" – компанія з Донецької області, "Глобал Білд Інжиніринг" – компанія, яка будувала міст в селі Дарахів, який обвалювався декілька разів після ремонту, проте Служба автомобільних доріг в особі Довгошиї не виставила жодних штрафних санкцій. Участь "Глобал Білд Інжиніринг" у консорціумі – це швидше за все "послуга за послугу". Основним учасником консорціуму є компанія батька Довгошиї "Спец-Буд Стандарт", яка має найбільшу частку, тобто є фактичним бенефіціаром об'єднання", – додає видання.

Після створення консорціуму Служба автомобільних доріг Тернопільщини оголосила тендери на експлуатаційне утримання доріг. За словами авторів публікації, умови були прописані так, щоб перемогу отримав саме "Глобал Роадс Груп".

У ситуацію, як повідомляється, намагався втрутитися голова Укравтодору Сергій Сухомлин, який публічно звернув увагу на можливі корупційні схеми в регіоні. Попри це, договір між Службою автомобільних доріг і консорціумом було підписано на суму 294 мільйони гривень, резюмує видання.