Служителі Феміди здались: в Україні розпочинається судова реформа

Судова реформа була однією з головних вимог Революції Гідності. Вища рада правосуддя повинна вже до 28 жовтня сформувати Етичну раду, яка розпочне роботу у листопаді.

За судову реформу взялася ще попередня влада й успішно провалила. Тоді народні депутати проголосували за потрібні закони й зміни до Конституції.

До теми Запуск судової реформи: Рада суддів таки обрала представників до Етичної ради

Вони усунули самих себе, тобто Верховну Раду, від процесу призначення та звільнення суддів.

Що робила ВРП

Повноваження поклали на новостворену Вищу раду правосуддя. Саму судову систему скоротили до 3 рівнів:

місцеві та окружні суди;

апеляційні суди;

Верховний Суд.

Також провели кваліфікаційне оцінювання суддів. Втім дуже швидко з'ясували, що новостворена ВРП не очищує судовий корпус, а навпаки – консервує корупцію.

Орган блокував скарги на незаконні дії суддів, ігнорував повідомлення про незаконне збагачення і навіть карав тих суддів, які наважувались йти проти системи. Члени самої Ради, чиї кандидатури заздалегідь погодили з Офісом Президента, втрапляли в скандали один за одним.

ОАСК впливав на всю систему

Псевдореформа провалилась, щойно почавшись. Апогеєм став скандал, що вибухнув в Окружному адміністративному суді Києва. Тому самому, який скасовував націоналізацію "Приватбанку" і декомунізацію проспектів Московського та Ватутіна, і забороняв виконувати обов'язки тодішній керівниці Міністерства охорони здоров'я Уляні Супрун.

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Оприлюднені Антикорупційним бюро плівки Вовка – керівника суду, якого підозрюють у створенні злочинної організації і спробі захоплення влади, показали, який вплив корумпований ОАСК мав на ту саму Вищу раду правосуддя і на всю судову систему.

Перестали саботувати реформу

За президентства Володимира Зеленського судову реформу розпочали знову. Верховна Рада ухвалила 2 основних закони, які мають запустити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів і перезавантажити Вищу раду правосуддя.

Вирішальну роль в обох процесах відіграватимуть міжнародні експерти. Членів ВРП перевірять на доброчесність. Для цього створюють Етичну раду – з 3 міжнародників і 3 представників судового корпусу. Останній впродовж кількох тижнів саботував запуск реформи, втім кілька днів тому – здався. Тож вже у 28 жовтня реформа має початись.