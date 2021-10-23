Про це заявила пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс. Водночас її підтримала тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

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Україна повинна покращити судову реформу

За її словами, для того, аби Україна могла вступити в Організацію Північноатлантичного договору та Європейський Союз, наша держава повинна покращити низку сфер, зокрема судову систему.

Ми не можемо змусити американські компанії інвестувати сюди (в Україну – 24 канал), поки вони не відчуватимуть впевненість у судовій системі. Бар'єр номер один – вільне і незалежне судочинство,

– наголосила Квін.

Водночас Сіммонс також вважає, що інвестиції в нашу державу можуть припинитися через провальну судову реформу.

"Це стане проблемою для євроатлантичних планів України", – наголосила британська дипломатка. Попри судовий "провал", Вашингтон і Лондон продовжать допомагати Україні у впровадженні реформ.

Як відбувається реформування судів в Україні? Президент України Володимир Зеленський на початку серпня підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та очищення Вищої ради правосуддя. Попри це, досі відбувається Президент України Володимир Зеленський на початку серпня підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та очищення Вищої ради правосуддя. Попри це, досі відбувається блокування судової реформи. До речі, її впровадження – одна із вимог Міжнародного валютного фонду. У жовтні посли G7 наголосили на рішучості Зеленського в судовій сфері. Водночас у DEJURE вважають, що саме на українському лідерові лежить відповідальність за блокування реформи.

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