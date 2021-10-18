Прессекретар Володимира Путіна примудрився назвати ймовірний вступ України до НАТО "найгіршим сценарієм". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба гостро відповів на цю тезу.

До теми У Кремлі назвали вступ України в НАТО найгіршим сценарієм

"Найгірший сценарій уже відбувся: напад Росії на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян, – запевнив Кулеба.

За словами очільника МЗС, їх не цікавить думка Росії щодо вступу України до НАТО.

Росія не має права голосу в дискусіях щодо майбутнього членства України в Альянсі,

– підсумував Кулеба.

До слова. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія обов'язково стануть членами НАТО. Однак, як запевнив він, це "не питання завтрашнього дня".

Істерика Росії: останні новини

Глава МЗС Росії Сергій Лавров закинув Столтенбергу, що НАТО підтримує "неонацистів в Україні".

Російське МЗС лякало Київ "незворотними наслідками", якщо Україна вступить у НАТО.

Текст публікації Дмитра Кулеби у твітері:

Найгірший сценарій уже відбувся: напад Росії на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу в дискусіях щодо майбутнього членства України в Альянсі.