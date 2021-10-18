Прессекретар Володимира Путіна примудрився назвати ймовірний вступ України до НАТО "найгіршим сценарієм". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба гостро відповів на цю тезу.
До теми У Кремлі назвали вступ України в НАТО найгіршим сценарієм
"Найгірший сценарій уже відбувся: напад Росії на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян, – запевнив Кулеба.
За словами очільника МЗС, їх не цікавить думка Росії щодо вступу України до НАТО.
Росія не має права голосу в дискусіях щодо майбутнього членства України в Альянсі,
– підсумував Кулеба.
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Текст публікації Дмитра Кулеби у твітері:
Найгірший сценарій уже відбувся: напад Росії на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу в дискусіях щодо майбутнього членства України в Альянсі.