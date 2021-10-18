Пресс-секретарь Владимира Путина умудрился назвать вероятное вступление Украины в НАТО "худшим сценарием". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба остро ответил на этот тезис.

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"Худший сценарий уже произошел: нападение России на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан, – заверил Кулеба.

По словам главы МИД, их не интересует мнение России насчет вступления Украины в НАТО.

Россия не имеет права голоса в дискуссиях относительно будущего членства Украины в Альянсе,

– подытожил Кулеба.

К слову. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО. Однако, как заверил он, это "не вопрос завтрашнего дня".

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Глава МИД России Сергей Лавров упрекнул Столтенберга, что НАТО поддерживает неонацистов в Украине".

Российский МИД пугал Киев "необратимыми последствиями", если Украина вступит в НАТО.

Текст публикации Дмитрия Кулебы в твиттере:

Худший сценарий уже произошел: нападение России на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ о вступлении Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссиях относительно будущего членства Украины в Альянсе.