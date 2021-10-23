Об этом заявила госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс. В то же время ее поддержала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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Украина должна улучшить судебную реформу

По ее словам, для того, чтобы Украина могла вступить в Организацию Североатлантического договора и Европейский Союз, наше государство должно улучшить ряд сфер, в частности судебную систему.

Мы не можем заставить американские компании инвестировать сюда (в Украину – 24 канал), пока они не будут чувствовать уверенность в судебной системе. Барьер номер один – свободное и независимое судопроизводство,

– сказала Квин.

В то же время Симмонс также считает, что инвестиции в наше государство могут прекратиться из-за провальной судебной реформы.

"Это станет проблемой для евроатлантических планов Украины", – подчеркнула британская дипломатка. Несмотря на судебный "провал", Вашингтон и Лондон продолжат помогать Украине во внедрении реформ.

Как происходит реформирование судов в Украине? Президент Украины Владимир Зеленский в начале августа подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и очищении Высшего совета правосудия. Несмотря на это, до сих пор происходит Президент Украины Владимир Зеленский в начале августа подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и очищении Высшего совета правосудия. Несмотря на это, до сих пор происходит блокирование судебной реформы. Кстати, ее внедрение – одно из требований Международного валютного фонда. В октябре послы G7 подчеркнули решимость Зеленского в судебной сфере. В то же время в DEJURE считают, что именно на украинском лидере лежит ответственность за блокирование реформы.

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