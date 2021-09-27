Такое мнение в эфире 24 канала озвучил глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Он назвал конкретные фамилии лиц, которые играют важнейшую роль в этой блокировке.
К теме Совет судей шантажирует депутатов, чтобы сорвать судебную реформу, – ЦПК
Кто препятствует реформе
По словам Шабунина, один из противников реформы – председатель Совета судей Богдан Монич.
Он рассказывает какие-то глупости. Мол, мы не выполняем закон, потому что он нам не нравится,
– заметил председатель ЦПК.
Шабунин считает, что ответственность за блокирование реформы лежит персонально на нем. Однако над Моничем стоит верхушка судебной мафии.
"Мы убеждены, что это председатель Верховного Суда госпожа Данишевская, а также председатели Кассационных палат Верховного Суда – Львов и Гулько", – заверил Шабунин.
"Друзья, я сейчас к судьям обращаюсь. Если вы забираете у общества единственный способ вашего очищения – легитимный – не удивляйтесь, что у общества не остается другого способа, кроме улицы (протестов – 24 канал)", – подчеркнул глава ЦПК.
Он добавил, что этот способ общество будет выбирать из-за тупика.
Возможны ли протесты из-за судов
Шабунин заверил, что очень бы хотел избежать истории с судейским майданом.
"От нашей общественной организации мы будем делать все возможное, чтобы реформа состоялась легальным способом. Если этого не произойдет – я не вижу другого способа, кроме того, чтобы это делала улица", – заявил он.
Если ни судьи, ни избранные политики не хотят решать одну из самых больших проблем страны – мы должны с этим смириться? Второй раз за 2 года? Нет, по-моему, слишком,
– добавил Шабунин.
Обратите внимание Сорвали реформу Зеленского: судьи отдаляют Украину от ЕС и НАТО
Шабунин сказал, кто стоит за блокированием реформы: видео
Блокирование реформы: что известно
- Совет судей заблокировал главную часть судебной реформы. Это произошло 13 сентября, когда судьи просто не избрали членов в Этический совет.
- Уже 21 сентября стало известно, что Совет судей направляет депутатам недопустимые письма. По информации Центра противодействия коррупции, в них судьи шантажируют нардепов и требуют изменений в закон о судебной реформе.
- Чтобы сорвать реформу окончательно, члены Совета судей стремятся ослабить роль международных экспертов.