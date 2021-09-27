Такое мнение в эфире 24 канала озвучил глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Он назвал конкретные фамилии лиц, которые играют важнейшую роль в этой блокировке.

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Кто препятствует реформе

По словам Шабунина, один из противников реформы – председатель Совета судей Богдан Монич.

Он рассказывает какие-то глупости. Мол, мы не выполняем закон, потому что он нам не нравится,

– заметил председатель ЦПК.

Шабунин считает, что ответственность за блокирование реформы лежит персонально на нем. Однако над Моничем стоит верхушка судебной мафии.

"Мы убеждены, что это председатель Верховного Суда госпожа Данишевская, а также председатели Кассационных палат Верховного Суда – Львов и Гулько", – заверил Шабунин.

Справка. Подробнее об этих лицах Виталий Шабунин рассказал в своем блоге "Право на достоинство". Читайте материал по ссылке.

"Друзья, я сейчас к судьям обращаюсь. Если вы забираете у общества единственный способ вашего очищения – легитимный – не удивляйтесь, что у общества не остается другого способа, кроме улицы (протестов – 24 канал)", – подчеркнул глава ЦПК.

Он добавил, что этот способ общество будет выбирать из-за тупика.

Возможны ли протесты из-за судов

Шабунин заверил, что очень бы хотел избежать истории с судейским майданом.

"От нашей общественной организации мы будем делать все возможное, чтобы реформа состоялась легальным способом. Если этого не произойдет – я не вижу другого способа, кроме того, чтобы это делала улица", – заявил он.

Если ни судьи, ни избранные политики не хотят решать одну из самых больших проблем страны – мы должны с этим смириться? Второй раз за 2 года? Нет, по-моему, слишком,

– добавил Шабунин.

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Шабунин сказал, кто стоит за блокированием реформы: видео

Блокирование реформы: что известно