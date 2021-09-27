Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. Він назвав конкретні прізвища осіб, які грають надважливу роль у цьому блокуванні.
До теми Рада суддів шантажує депутатів, щоб зірвати судову реформу, – ЦПК
Хто перешкоджає реформі
За словами Шабуніна, один з противників реформи – голова Ради суддів Богдан Моніч.
Він розповідає якісь дурниці. Мовляв, ми не виконуємо закон, бо він нам не подобається,
– зауважив голова ЦПК.
Шабунін вважає, що відповідальність за блокування реформи лежить персонально на ньому. Однак над Монічем стоїть верхівка судової мафії.
"Ми переконані, що це голова Верховного Суду пані Данішевська, а також голови Касаційних палат Верховного Суду – Львов і Гулько", – запевнив Шабунін.
"Друзі, я зараз до суддів звертаюсь. Якщо ви забираєте в суспільства єдиний спосіб вашого очищення – легітимний – не дивуйтесь, що у суспільства не залишається іншого способу, окрім вулиці (протестів – 24 канал)", – наголосив голова ЦПК.
Він додав, що цей спосіб суспільство обиратиме через безвихідь.
Чи можливі протести через суди
Шабунін запевнив, що дуже б хотів уникнути історії з суддівським майданом.
"Від нашої громадської організації ми робитимемо все можливе, щоб реформа відбулась у легальний спосіб. Якщо цього не станеться – я не бачу іншого способу, окрім того, щоб це робила вулиця", – заявив він.
Якщо ні судді, ні обрані політики не хочуть розв'язувати одну з найбільших проблем країни – ми маємо з цим змиритися? Вдруге за 2 роки? Ні, як на мене, занадто,
– додав Шабунін.
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Шабунін сказав, хто стоїть за блокуванням реформи: відео
Блокування реформи: що відомо
- Рада суддів заблокувала головну частину судової реформи. Це сталося 13 вересня, коли судді просто не обрали членів до Етичної ради.
- Вже 21 вересня стало відомо, що Рада суддів надсилає депутатам неприпустимі листи. За інформацією Центру протидії корупції, у них судді шантажують нардепів та вимагають змін до закону щодо судової реформи.
- Щоб зірвати реформу остаточно, члени Ради суддів прагнуть послабити роль міжнародних експертів.