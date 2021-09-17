Чиїх рук справа

Отже, зривом судової реформи керувала, зокрема, Валентина Данішевська. Це голова Верховного Суду – того самого "супер-пупер" реформованого Петром Порошенком.

До теми Зірвали реформу Зеленського: судді віддаляють Україну від ЄС і НАТО

Питання залишалися.

На чиєму боці решта керівників цього органу, а саме голови касаційних палат?

Вони – теж частина судової мафії чи щиро хочуть очищення судів?

З цим також розберемося в цьому блозі.

Що відомо про Данішевську

Спочатку про голову Верховного Суду Валентину Данішевську. Вона писала лист президенту та голові Верховної Ради про "неконституційність" очищення зашквареної Вищої ради правосуддя.



Данішевська проти очищення ВРП / Фото Офісу Президента

Ще голова Верховного Суду бігала по міжнародних партнерах України. Навіть в Брюссель їздила. Хотіла переконати Європейський Союз і США не підтримувати негайне очищення ВРП.

Попри її старання, і ЄС, і США підтримали реформу і делегували своїх експертів. Отже, ніякого реального міжнародного впливу голова Верховного Суду не має, а всі її зустрічі з міжнародниками мають виключно протокольний характер.

До речі. Данішевська зациклила на собі фактично всю важливу комунікацію з міжнародними партнерами. Це дозволяє їй маніпулювати суддями, вигадуючи казки про позицію ЄС і США з питань судової реформи.

Коли ж всі попередні зусилля провалилися, судова мафія заблокувала судову реформу руками Ради суддів. Детально про це розповідав в минулому блозі, ви можете переглянути його, наприклад, на ютубі 24 каналу.

КСУ у допомогу

Наступний крок по зриву реформи судова мафія планувала зробити на Пленумі Верховного Суду. Там розглядають звернення Вищої ради правосуддя щодо неконституційності очищення. Цієї ж огидної Вищої ради правосуддя.

Зверніть увагу Вища рада правосуддя хоче знести все, – у ЦПК розповіли про рішення Верховного Суду

Доповідає з цього питання та сама голова Верховного Суду – Валентина Данішевська. Вона хоче переконати Пленум звернутися в Конституційний Суд щодо неконституційності судової реформи.

Нагадаю, що найповажніша у світі правова експертна організація – Венеційська комісія. Вона цю реформу підтримала – прямо в тексті рішення наголосили на конституційності очищення ВРП.

Однак хіба для судової мафії з Верховного Суду це аргументи? Подумаєш, якась там Венеційська комісія. Якийсь там Європейський Союз чи США. Хто вони взагалі такі?

От суддя Вовк з Окружного адмінсуду Києва – інша справа. Серйозний чоловік, як і огидна Вища рада правосуддя, яка усю цю судову мафію захищає.



Павло Вовк / Фото з фейсбуку голови ОАСК

Водночас у Конституційному Суді за Тупицьким та іншими потрібне рішення точно не заіржавіє. Вони швиденько знесуть реформу, захищаючи судову мафію, невіддільною частиною якої самі є.

Чим все може закінчитись

Чи вдасться мафії їх план? Залежить від 2 головних суб'єктів:

Володимира Зеленського;

голів касаційних палат Верховного Суду: Львова, Гулька, Смоковича і Кравченка.

З президентом все зрозуміло. Його вплив – визначальний. Навіть безвідносно позицій всіх інших, Зеленський може розблокувати власну судову реформу. Якщо, звичайно, цього захоче.

Цікавіше про голів касаційних палат Верховного Суду. За нашими підрахунками, залежні від них члени Ради суддів блокували реформу разом з людьми Данішевської і ВРП.

В останніх у Раді суддів просто немає більшості, а ключове голосування, нагадаю, зірвали 22 члени з 26.

Тобто залежні від голів касаційних палат члени Ради суддів теж блокували головну частину судової реформи – очищення ВРП. Проте позиція Львова, Гулька, Смоковича і Кравченка стане очевидною саме на Пленумі Верховного Суду.

Без їхньої волі Пленум до Конституційного звернутися точно не може: у Данішевської і ВРП більшості у Верховному Суді і близько немає.

Варто прочитати Є підстави, щоб Вовк поніс заслужене покарання, – Веніславський

Якщо голови касацій допоможуть ВРП, Данішевській і Тупицькому вбивати судову реформу, то для всіх – всередині і ззовні країни – вони стануть з останніми в один ряд. З усіма відповідними наслідками.

Я думаю, що команда Зеленського скористається цим, щоб розрубати гордіїв вузол судової мафії в найрадикальніший спосіб. Розрубати включно з керівництвом Верховного Суду.

Зважаючи на дані соцопитувань, президент в цьому матиме підтримку більшості українського суспільства. І в західних партнерів аргументів для захисту такого Верховного Суду особливо не залишиться.

Обов'язково інформуватиму вас про розвиток цього протистояння між країною і судовою мафією. Від того, хто в цьому протистоянні переможе, без перебільшення залежить майбутнє України.