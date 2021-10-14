Об этом они сообщили 14 октября во время встречи с президентом в Запорожье. После нее заявили, что провели конструктивную, широкую дискуссию о приоритетах и ​​прогрессе в сфере реформ.

Читайте также Это международный позор, – Корниенко о торможении судебной реформы

Мы приветствовали решимость президента относительно всесторонней судебной реформы и еще раз подчеркнули ответственность всех заинтересованных сторон сформировать Этический совет Высшего совета правосудия незамедлительно,

– отметили послы G7.

В ходе общения также обсудили:

планы приведения корпоративного управления на госпредприятиях в соответствии с руководящими принципами ОЭСР;

демократическое развитие Украины;

укрепление независимых антикоррупционных институтов;

законодательство по скринингу иностранных инвестиций;

конфликт на Донбассе.

Обратите внимание! В Совете судей Украины тем временем работают над определением кандидатур в Этический совет. Уже в конце октября надеются проводить собеседования с кандидатами.

Блокировка судебной реформы