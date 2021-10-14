Об этом они сообщили 14 октября во время встречи с президентом в Запорожье. После нее заявили, что провели конструктивную, широкую дискуссию о приоритетах и прогрессе в сфере реформ.
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Мы приветствовали решимость президента относительно всесторонней судебной реформы и еще раз подчеркнули ответственность всех заинтересованных сторон сформировать Этический совет Высшего совета правосудия незамедлительно,
– отметили послы G7.
В ходе общения также обсудили:
- планы приведения корпоративного управления на госпредприятиях в соответствии с руководящими принципами ОЭСР;
- демократическое развитие Украины;
- укрепление независимых антикоррупционных институтов;
- законодательство по скринингу иностранных инвестиций;
- конфликт на Донбассе.
Блокировка судебной реформы
- Совет судей не смог выбрать 3 членов в Этический совет, который должен оценивать на добродетель членов и кандидатов в Высшей квалификационной комиссии судей. Это привело к блокированию судебной реформы.
- Во время голосования 16 из 26 членов Совета судей не поддержали ни одного из кандидатов – то есть проголосовали "против всех". Ранее в Центре противодействия коррупции предупреждали о возможности такого развития событий.