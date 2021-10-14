Про це вони повідомили 14 жовтня під час зустрічі з президентом у Запоріжжі. Після неї заявили, що провели конструктивну, широку дискусію щодо пріоритетів і прогресу в сфері реформ.

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Ми привітали рішучість президента щодо всебічної судової реформи та ще раз підкреслили відповідальність усіх зацікавлених сторін сформувати Етичну раду Вищої ради правосуддя без зволікань,

– зазначили посли G7.

У ході спілкування також обговорили:

плани приведення корпоративного управління на держпідприємствах у відповідність до керівних принципів ОЕСР;

демократичний розвиток України;

зміцнення незалежних антикорупційних інституцій;

законодавство зі скрінінгу іноземних інвестицій;

конфлікт на Донбасі.

Зверніть увагу! У Раді суддів України тим часом працюють над визначенням кандидатур до Етичної ради. Вже наприкінці жовтня сподіваються проводити співбесіди з кандидатами.

Блокування судової реформи