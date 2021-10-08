По словам Корниенко, блокирование проведения реформы невыгодно украинцам. Поэтому политик призывает все-таки запустить процесс очистки судов.

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Страдает международный имидж Украины

Корниенко рассказал о странных отношениях нардепов с судьями. Мол, когда судьям напоминают о реформе – они говорят о давлении, а когда нардепы молчат – судьи думают, что их поддерживают. Однако глава президентской партии убежден, что реформа является большой необходимостью, а ее провал портит международный имидж Украины.

Ситуация, когда послы G7 еженедельно должны делать заявления и убеждать наших судей в необходимости реформы – это позор международный,

– заявил Корниенко.

Глава "Слуги народа" призвал не тормозить реформу. Тем, кто боится очищения судебной власти нардеп предложил переквалифицироваться. Как вариант Корниенко предложил судьям в случае увольнения пойти в патрульную полицию.

Блокирование судебной реформы в Украине