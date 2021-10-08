По словам Корниенко, блокирование проведения реформы невыгодно украинцам. Поэтому политик призывает все-таки запустить процесс очистки судов.
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Страдает международный имидж Украины
Корниенко рассказал о странных отношениях нардепов с судьями. Мол, когда судьям напоминают о реформе – они говорят о давлении, а когда нардепы молчат – судьи думают, что их поддерживают. Однако глава президентской партии убежден, что реформа является большой необходимостью, а ее провал портит международный имидж Украины.
Ситуация, когда послы G7 еженедельно должны делать заявления и убеждать наших судей в необходимости реформы – это позор международный,
– заявил Корниенко.
Глава "Слуги народа" призвал не тормозить реформу. Тем, кто боится очищения судебной власти нардеп предложил переквалифицироваться. Как вариант Корниенко предложил судьям в случае увольнения пойти в патрульную полицию.
Блокирование судебной реформы в Украине
- 3 августа 2021 года Владимир Зеленский подписал законопроект о судебной реформе, который Верховная Рада принимала дважды. Реформа фактически получила старт.
- 13 сентября Совет судей провалил процесс избрания членов этического совета, что заблокировало проведение реформы.
- Через неделю появилась информация о том, что Совет судей шантажирует народных депутатов и требует изменений в закон о реформе.
- Послы "Большой семерки" призывают Украину ускорить проведение очищения судебной ветви власти.